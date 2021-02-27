Стоматология «ПрофиДент» - здоровые и красивые улыбки наша работа

Клиника года 2021

Все сотрудники являются дипломированными специалистами с опытом работы более 10 лет.

Клиника года 2021

Врачи клиники регулярно проходят стажировку в ведущих образовательных центрах и используют в своей работе только качественные и проверенные материалы и оборудование.

Клиника года 2021

Наличие собственной, полностью оборудованной для всех видов протезирования, зуботехнической лаборатории позволяет проводить качественное протезирование в короткие сроки с максимальный вовлечением в процесс проведения лечения всех участвующих специалистов.

Клиника года 2021

В настоящий момент стоматологическая клиника «ПрофиДент» предоставляет целый спектр стоматологических услуг:

• Диагностика, гигиена и профилактика болезней зубочелюстной системы

• Отбеливание зубов

• Лечение кариеса и его осложнений (пульпит, периодонтит)

• Лечение заболеваний пародонта

• Удаление зубов с применением современных методов обезболивания

• Протезирование зубов с использованием высококачественных материалов

• Имплантология.

Тула, улица Радищева, 2. Запись на прием к врачу по тел. 71-08-17.

www.profident-tula.ru