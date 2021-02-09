Акция стартовала 8 февраля и продлится до 12 марта 2021 года. Для участия, клиенту необходимо быть зарегистрированным в программе лояльности «СберСпасибо и оплачивать картой СберБанка покупки шоколадных изделий бренда «Коркунов» в любых розничных и интернет-магазинах. В акции участвует вся линейка продукции «Коркунов» – от шоколадных плиток до конфет в коробках.Всех, кто приобретет продукцию бренда в указанный период, будут ждать 10% бонусов за каждую покупку, а также шанс получить один миллион бонусов.- Мы запускали аналогичную акцию с брендом Коркунов ко Дню учителя, к новогодним праздникам и теперь решили снова порадовать клиентов в преддверии 14 и 23 Февраля, 8 Марта. Ведь сладкие подарки дарить можно всем и всегда, для этого необязательно иметь повод. А чтобы покупки стали приятнее, мы порадуем клиентов повышенными бонусами и возможностью получить миллион, - комментирует Андрей Писарев, генеральный директор программы «СберСпасибо».Подробное описание акции читайте на сайте или в мобильном приложении программы «СберСпасибо».