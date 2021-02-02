В Туле задержали молодого человека за призывы расправляться с полицейскими и их семьями

Сотрудники регионального ФСБ и МВД задержали 22-летнего туляка за призывы выйти на несанкционировпнный митинг

Сотрудниками регионального ФСБ и МВД задержан 22-летний местный житель, который в социальной сети опубликовал призывы к гражданам выйти на несанкционированное публичное мероприятие 31 января, а также применить физическое насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов и членов их семей. По данному факту проводится проверка, в рамках которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Данный гражданин дал признательные показания, раскаялся и принес публичные извинения перед сотрудниками полиции и членами их семей, а также призвал граждан не участвовать в несанкционированном публичном мероприятии.