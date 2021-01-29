Прогрессивная медицина для женского здоровья. Почему в зимний период тулячкам стоит обратить особое внимание на гинекологическое здоровье

Прогрессивная медицина для женского здоровья Фото: Игорь КОПЫТОВ

Внимание к женскому здоровью

Зимний период – это самое время обратить внимание на женское здоровье. В это время года, как правило, защитные функции организма снижаются, начинаются простуды. И как следствие, это неблагоприятным образом сказывается на мочеполовой системе. Вообще, каждая женщина должна взять за правило посещать гинеколога хотя бы 1 раз в год. Тем более что в арсенале врачей теперь есть инновационная медицинская аппаратура, которая позволяет провести полную диагностику женского здоровья и назначить оптимальное лечение.

Прогрессивная медицина для женского здоровья. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Алла Бадаева, врач – акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории:

Алла Бадаева, врач – акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории. Фото: Игорь КОПЫТОВ

– Комплексное обследование включает беседу с врачом, осмотр, исследование на атипичные клетки, УЗИ, анализ на ВПЧ и исследование молочных желез. В процессе осмотра при необходимости выполняется кольпоскопия – обследование с помощью оптического прибора шейки матки и влагалища. Это важный метод ранней диагностики, который помогает выявить многие патологии, в том числе рак. Это увеличивает выявляемость патологии. Кольпоскоп оборудован таким образом, что увеличивает изображение в 30 раз. Пациентки могут наблюдать за проведением исследования на мониторе. Кольпоскопия не требует специальной подготовки от женщин. Процедура безболезненна. А современное гистероскопическое оборудование позволяет обследовать полость матки изнутри, не подвергая женщину наркозу. Обследование проводится с помощью специального современного гистероскопа, оснащенного оптическим прибором, источником света и монитором для видеоконтроля. Показаний для диагностической гистероскопии достаточно много, т. к. это исследование ускоряет постановку диагноза при подозрении на внутриматочные патологии: аномалии развития матки, внутриматочные синехии, остатки внутриплодного яйца, миому матки, полип эндометрия, гиперплазию эндометрия и т. д.

Особенно тщательно к женскому здоровью нужно относиться тем, кто планирует беременность в ближайшее время. Для таких пациенток разработано комплексное обследование, включающее все анализы и виды диагностики, необходимые для полноценного скрининга репродуктивного здоровья. А для тех, кто станет мамой уже в ближайшие девять месяцев, создана специальная программа по ведению беременности.

Зона комфорта

Ослабление мышц тазового дна и опущение внутренних органов после беременности и родов сегодня частое явление. Такой побочный эффект материнства доставляет сильный дискомфорт, однако лишь 12 % женщин не стесняются обратиться к врачу.

Ольга Дорошенко-Смирнова, врач – акушер-гинеколог высшей категории:

Ольга Дорошенко-Смирнова, врач – акушер-гинеколог высшей категории. Фото: материалы пресс-служб

– Самая социально значимая проблема – пролапс органов малого таза: опущение матки и стенок влагалища, проявляющее себя эстетической неудовлетворенностью и деуретическими симптомами (недержание мочи). Кроме того, возникает дискомфорт в сексуальной сфере (во время полового акта наблюдается сухость, жжение, синдром широкого влагалища, вагинальные звуки), рецидивирующие кольпиты и вульвиты, циститы. Также женщины испытывают эстетическую неудовлетворенность интимными зонами вслед за возрастными изменениями или по причине асимметрии половых органов. Все это неизбежно приводит к неудовлетворенности обоих партнеров качеством сексуальной жизни, нарушению гармонии в паре.

Уникальная БОС-терапия Но сейчас существуют передовые медицинские техники для восстановления интимной зоны, и про оперативное вмешательство можно забыть. Реабилитация и профилактика этих деликатных проблем способна привести в норму эстетическое и физическое их состояние. Уропроктокор – это аппаратно-программный комплекс, терапевтическое действие которого основано на биологической обратной связи (БОС). БОС-терапия – возможность непрерывного компьютерного анализа физиологических реакций и их коррекции с помощью управления стимулами. Уропроктокор предназначен для восстановления и улучшения функции мышц тазового дна, в первую очередь сфинктеров (прямой кишки, мочеиспускательного канала, уретровагинального сфинктера у женщин). В гинекологии с его помощью проводится реабилитация в послеродовом и послеоперационном периодах, купирование климактерических расстройств. В проктологии – лечение геморроя, энкопреза (недержания кала у детей), при восстановлении функции сфинктера прямой кишки после оперативного лечения. Аппарат показывает хорошую результативность при лечении сексологических нарушений. У женщин – с целью сужения входа во влагалище (сексуальной реабилитации), а также для лечения аноргазмии, вагинизма. Специальные датчики вводятся во влагалище или анальный канал, пациент сидит в удобном кресле. Компьютер обрабатывает поступающие сигналы и информирует пациента о том, как работают его мышцы тазового дна, посредством просмотра любого интересного фильма. Фильм показывается только тогда, когда регистрируется необходимый уровень мышечного напряжения, а стоит пациенту расслабиться, как картинка пропадает. Таким образом, включается мотивация, это помогает достигать максимального клинического эффекта. Первые несколько процедур проходят под контролем специалиста. Требуется курсовое лечение, положительный результат заметен после 3-5 процедур.

На ультразвуковой волне

УЗИ является современным методом диагностики, обладает отличной визуализацией мягких тканей. Это безболезненное, быстрое, простое, экономичное обследование в режиме реального времени без противопоказаний. Подходит для пациентов с патологиями любой степени тяжести и даже во время беременности.

Наталия Рылеева, врач узи-диагностики:

Наталия Рылеева, врач узи-диагностики. Фото: Игорь КОПЫТОВ

– Рекомендуется ежегодно с целью диспансеризации проходить ультразвуковые исследования таких органов и систем, как щитовидная железа, молочные железы, органы брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа и селезенка), мочевой системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь), а также органы малого таза как мужчинам, так и женщинам. В зависимости от выявленной патологии частота проведения УЗИ может увеличиваться до 2-3 раз в год. Ультразвуковые исследования мягких тканей, суставов, сосудов, сердца, плевральных полостей, перикарда и так далее чаще выполняются по показаниям и/или по назначению врачей. Узи молочных желез назначается пациенткам до 40 лет или старше после маммографии как дополнительный метод. Лучше всего проводить такую диагностику в первой фазе менструального цикла – через 5-7 дней после месячных. Иногда, по показаниям, необходимо сравнивать УЗИ в первую и во вторую фазы цикла. Важно отметить, что цель ежегодного проведения ультразвуковых исследований – раннее выявление той или иной патологии органов. Узловые образования щитовидной железы, например, могут длительно не вызывать жалоб у пациентов, пока не достигнут крупных размеров, а при УЗИ врачи визуализируют узлы от нескольких миллиметров. А щитовидка - это один из органов, от правильной работы которого зависит весь организм. Раннее выявление патологии способствует раннему началу лечения заболевания, более благоприятному его течению и исходу. Диагнозы врачами ультразвуковой диагностики не ставятся. Врачи ультразвуковой диагностики описывают ультразвуковые признаки той или иной патологии внутренних органов. Еще хочется развеять миф, что УЗИ вредно. Ионизирующее облучение при ультразвуковом исследовании полностью отсутствует, поэтому УЗИ выполняются даже на самых ранних сроках беременности и не несут вреда.

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