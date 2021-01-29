Важные аспекты гинекологического здоровья: Почему тулячкам нужно посещать гинеколога не реже 1 раза в год Фото: Игорь КОПЫТОВ

Что покажет гинекологическое УЗИ?

– На сегодняшний день ультразвуковое исследование органов малого таза – одно из самых современных направлений в медицине. – рассказывает врач УЗ-диагностики Яков Кулик. – Эта диагностика позволяет выявить практически все патологические процессы в гинекологической сфере, объемные образования матки и придатков даже в тех случаях, когда при осмотре гинекологом никаких пальпируемых образований выявлено не было. С помощью данной диагностики проверяют внутренние половые органы, располагающиеся в малом тазу.

Врач УЗ-диагностики Яков Кулик. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Оцениваются их строение, расположение, наличие каких бы то ни было патологических изменений, эффективность проведенного лечения. Ультразвуковое исследование позволяет выявлять аномалии развития, факт беременности, ее локализацию (маточная, трубная, брюшинная), наличие заболеваний матки, маточных труб, яичников (воспалительных, опухолевых); проводить наблюдение во время лечения для отслеживания динамики процесса, при экстракорпоральном оплодотворении – наблюдать за процессом созревания фолликула. УЗИ может проводиться как трансабдоминально, так и трансвагинально. Для точного диагноза за 1 прием проводятся оба исследования. Только при беременности первый вид исследования проводится на ранних сроках, второй – на более поздних. Есть и исключения. Например, чтобы поставить диагноз «эндометриоз», более предпочтительно выполнять УЗИ во вторую фазу цикла (т. е. исследование выполняется как в первую, так и во вторую - более информативную для постановки этого диагноза - фазу). В обе фазы, в динамике, также выполняется фолликулометрия. Это одна из методик определения дня овуляции, а именно ультразвуковой мониторинг процесса созревания фолликула с момента начала менструального цикла. Метод фолликулометрии применяется в диагностике женского бесплодия, у женщин с нерегулярным менструальным циклом, а также в программе подготовки к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Существуют также ситуации, когда УЗИ проводится независимо от дня цикла. Это появление болей, в том числе при половом акте, обильные выделения любого характера, удлинение периода менструальных выделений, задержка наступления очередной менструации при отрицательном результате теста на беременность. Если УЗИ малого таза выявило патологию, то нужно записаться на прием к гинекологу. Если заболеваний нет, следующая УЗ-диагностика через год.

Врач-нейрохирург, маммолог Сергей Попов. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Опасна ли мастопатия?

– Мастопатия – это собирательный термин, широкое понятие, включающее в себя доброкачественные заболевания молочной железы, – рассказывает врач-нейрохирург, маммолог Сергей Попов. – Сюда можно отнести масталгии (боли в молочной железе), выделения из железы, очаговые и диффузные образования в ее ткани и ряд других. Среди основных проявлений: боли в молочных железах вне зависимости от условий их возникновения (при месячных, постоянные); выделения из соска. Иногда они бывают и в норме, однако, чтобы убедиться, что все в порядке, необходимо показаться доктору – прийти на прием к маммологу; появление любых уплотнений в молочной железе; изменения на соске, ареоле (цвет, консистенция, отечность и т. д.). Диагностика включает: проведение самообследования (в положении стоя, лежа, по определенному алгоритму). Также пальпация выполняется при осмотре доктором; маммографию (после 40-45 лет), обязательно 1 раз в год (!); УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов; МРТ молочной железы. Назначается, когда ни УЗИ, ни маммография не позволяют в достаточной степени разобраться в проблеме; исследование гормонального статуса женщины; по показаниям выполняются пункция, биопсия образований молочной железы. Не надо паниковать, если вам поставили такой диагноз. В последние годы наблюдается тенденция к росту заболеваний молочных желез во всех странах. И виной этому много причин: экология, неправильный сон, питание, стрессы, генетика и т. д. Но с заболеванием можно справиться, главное – обратиться к специалисту и купировать развитие болезни, чтобы она не перешла в более острые формы фиброза и онкологию.

Важная диагностика для каждой женщины

Кольпоскопия – это исследование, применяемое в гинекологии для осмотра шейки матки под увеличением с целью выявления фоновых предраковых заболеваний. – рассказывает врач-гинеколог Александра Добренко. – В гинекологической практике существует два вида кольпоскопии: простая и расширенная. Простая – это осмотр шейки матки под определенным увеличением. Расширенная кольпоскопия представляет собой проведение определенных проб: первая - обработка шейки матки раствором уксусной кислоты, вторая – раствором Люголя (водный раствор йода) и осмотр под увеличением после такой обработки. В гинекологической практике в основном применяется расширенная кольпоскопия, так как она является более информативной, с ее помощью легко произвести дифдиагностику между фоновыми предраковыми заболеваниями шейки матки и воспалительным процессом.

Врач-гинеколог Александра Добренко. Фото: Игорь КОПЫТОВ

При простой кольпоскопии гинеколог может увидеть мелкое обьемное образование (кондилома шейки матки, полип цервикального канала, ретенционная киста или уже развившийся рак шейки матки). Но она неинформативна при фоновых предраках (дисплазия 1,2,3-й степени). С помощью кольпоскопического исследования гинеколог может увидеть шейку матки под увеличением в 30 – 60 раз, в зависимости от разрешающей способности прибора, и выявить: хронические воспалительные процессы шейки матки, эктопию; дисплазию (1,2,3 степени); инвазивный рак; объемные образования: полип цервикального канала, ретенционные кисты на шейке; рубцовую деформацию и разрывы после родов. Также, проводя кольпоскопическое исследование, при необходимости гинеколог может провести вульвоскопию (осмотр влагалища). Она проводится при подозрении на фоновые предраковые заболевания вульвы с использованием окрашивающих растворов: уксусной кислоты и водного раствора Люголя. Осмотр происходит при определенном увеличении, также берется прицельная биопсия. И простую, и расширенную кольпоскопию желательно делать в первую фазу менструального цикла. Это связано с тем, что во время второй фазы может быть немного больше выделений во влагалище из-за овуляции, которые мешают осмотру шейки. Кольпоскопию можно выполнять и беременным женщинам. Она сродни гинекологическому осмотру и каких-то неприятных ощущений не вызывает. Важно отметить, что если женщина столк-нулась с какой-либо гинекологической патологией, то помимо обследований, которые назначаются при данной патологии, доктор может порекомендовать пройти комплексную диагностику. Это называется онкологический скрининг. Профилактика всегда лучшее лечение, поэтому напоминаю о важности ежегодных гинекологических осмотров у женщин, которые проводятся с 18 лет или же с начала половой жизни. В онкологический скрининг женского здоровья входят обязательный осмотр гинеколога 1 раз в год и забор мазка на онкоцитологию и на микрофлору влагалища. При необходимости проводятся УЗИ малого таза, УЗИ молочных желез (до 35 -40 лет), маммография (после 40 лет), также МРТ органов малого таза и лабораторные анализы (по показаниям).

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