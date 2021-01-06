По последним данным, в Тульской области на 10 января 2021 года выявлен 201 заболевший коронавирусом. Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 24 874 жителей различных городов и районов региона.Также за последние сутки от болезни поправилось 200 человек, получивших отрицательные тесты. Всего в Тульской области с коронавирусом справился 21 971 пациент.Однако, смертность в регионе держится по-прежнему на высоком уровне. За сутки скончалось еще 12 пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, число жертв COVID-19 достигло уже 854 жителей Тульской области.