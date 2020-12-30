Не секрет, что вакцина от коронавируса стала самым обсуждаемым, а также желанным объектом 2020 года. С момента, как первая партия вакцины Спутник-V \\"приземлилась\\" в Тульской области, желающих привиться от Covid-19 прибавляется с каждым днем.В редакцию \\"Комсомолки\\" поступают звонки от желающих привиться жителей Тульской области. Однако первый этап вакцинации поставил в приоритете привить именно врачей и учителей как профессии, находящиеся в зоне риска.- Для вакцинации вакциной \\"Спутник V\\" организовано пять прививочных пунктов в медучреждениях Тулы, Алексина, Ефремова и Новомосковска. На рабочих местах формируются списки из желающих получить прививку и передаются в медучреждения. Медучреждения составляют расписание и приглашают желающих группами по пять человек к заранее оговоренному времени, - пояснили \\"Комсомолке\\" в региональном минздраве.Вакцинация продолжится в январе 2021 года по мере поступления вакцины. Сейчас формируются предварительные списки для вакцинации от коронавируса. Желающие могут обратиться в свою поликлинику для предварительной записи на вакцинацию.