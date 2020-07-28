Дмитрий Миляев: Модульные детсады ускорят ликвидацию очередности в дошкольные учреждения

Главный вопрос - возведение модульных детских садов и обеспеченность местами в дошкольных учреждениях тульских детей.

Центр образования №19 находится в населенном микрорайоне на ул. Кауля, в связи с чем мест в детсадах хватает не всем детям, закрепленным за учреждением. Вопрос поможет решить установка модульного детского сада.

В рамках нацпроекта «Демография» планируют построить пять детских садов на 755 мест, в том числе 240 – для детей до 3-х лет. Строительство 2-х из них уже идет - в пос. Северный возводят сад на 120 мест и в ЖК «Времена года» на 75 мест. Их планируют сдать в 2020 году. В этом году в областной столице начнут строительство еще 3-х садов: на Красноармейском пр. на 120 мест, в МК «Северная Мыза» на 240 мест, в 1-ом Юго-Восточном микрорайоне на 200 мест. Работы на данных объектах планируют завершить в 2021 году. Строительство объектов финансируют из бюджетов разных уровней.

Кроме того, одним из возможных вариантов решения вопроса очередности является установка на территории действующих образовательных организаций модульных зданий детских садов. Модульные детские сады по основным характеристикам не уступают капитальным, при этом менее затратны с финансовой точки зрения и возводятся в сжатые сроки.

Администрацией города Тулы определен перечень учреждений, на базе которых уже в этом году появятся модульные детские сады. Выбраны шесть учреждений, расположенных в районе улиц Кауля, Революции, Промышленного проезда, Зеленстроя, в поселке Молодежный, микрорайоне «Петровский квартал».

Данный проект стартовал в Туле по инициативе Губернатора Алексея Дюмина и при финансовой поддержке правительства региона. Объекты включены в государственную программу «Развитие образования Тульской области» на условиях софинансирования из бюджета города. На установку шести модульных садов из регионального и муниципального бюджетов выделено более 220 млн руб. К настоящему времени по всем объектам контракты заключены.

Модульный детский сад монтируется из готовых заводских сборно-разборных конструкций. Срок возведения модуля – до 6 месяцев. Объект сдается с монтируемым оборудованием. Допустима вариативность комплектации модулей при обязательном исполнении требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и правил. Каждый модуль включает необходимое количество помещений, в том числе для детей раннего возраста. Все объекты будут оснащены необходимым оборудованием, прогулочными площадками и уличным оборудованием.

Планируемый срок открытия мест – ноябрь 2020 года.

В ходе совещания в центре образования № 19 Дмитрий Миляев осмотрел площадку, где возводят новый модульный детсад. Дмитрий Вячеславович отметил, что данный проект позволит в максимально сжатые сроки обеспечить малышей Тулы местами в детсадах:

- До конца 2021 года нам необходимо решить задачу, поставленную Президентом России и Губернатором Тульской области,– ликвидировать очередность в дошкольные учреждения среди детей до 3-х лет, в которой на сегодня 629 юных туляков. Мы решаем эту задачу как путем строительства капитальных объектов, так и посредством установки модульных детсадов.

Глава администрации Тулы поручил начальнику управления образования Татьяне Золотовой осуществлять контроль за ходом работ. И подчеркнул, что в ходе реализации проекта руководителям учреждений образования необходимо параллельно заниматься подбором кадров для новых детсадов.