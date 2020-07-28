«Лазаревская лавка» - от поля до прилавка

Ответ на этот вопрос знают постоянные покупатели фирменной сети «Лазаревская лавка». Присоединяйтесь к их числу, кушайте с удовольствием здоровые натуральные продукты, произведенные и выращенные в родном регионе!

- Одно дело – пропаганда здорового питания, другое дело – воплощение этого принципа, - говорит генеральный директор ООО ПХ «Лазаревское» Александр Гильмуллин. – Чтобы мы ни производили, во главе угла – сохранение в продукте его натуральных и полезных свойств. Мясная продукция может быть вкусной, ароматной, но, к сожалению, часто такой результат достигается путем добавления искусственных ароматизаторов и усилителей вкуса. Пользы от такой еды никакой! Мы работаем иначе: отменный вкус изделий ПХ «Лазаревское» объясняется натуральностью всех ингредиентов. Поэтому продукты «Лазаревского», в особенности вареные колбасы и сосиски, произведенные в строгом соответствии с ГОСТ, а также наша молочная линейка могут стать грамотной основой детского рациона. Сейчас лето, время «накапливать» энергию для нового учебного года… Рекомендую родителям правильно выстроить рацион питания ребенка, ведь это залог здоровья и успешной учебы.

Истоки качества

Как производителю удается сохранить полезные свойства продуктов и неизменно держать такую высокую планку по качеству? ПХ «Лазаревское» - агропромышленное предприятие замкнутого цикла, работает по фермерскому принципу: от поля – до прилавка.

Нежность и вкус мяса начинаются со сбалансированного корма и заботы о здоровье поголовья. На собственных полях здесь выращивают ячмень, овес, кукурузу, подсолнечник, рапс…

Это основа для производства качественного комбикорма, который сбалансирован с учетом породы и возраста животного. В кормах нет генетически модифицированных продуктов, благодаря этому мясо получается нежным, экологически чистым и безопасным для здоровья. Именно сырье неизменно высокого качества – главный секрет «Лазаревского». Здесь используют только произведенное в собственном хозяйстве мясо. Продукция производится из охлажденного сырья, без добавления заменителей и консервантов, проходит строгий лабораторный контроль.

В магазинах "Лазаревская лавка", кроме мясной и молочной продукции, можно купить растительное масло, хлеб, напитки, майонез и др.Фото: Алексей ФОКИН

Не менее известна молочная линейка «Лазаревского». Молоко, масло, сметана, творог, ряженка - все полезное, натуральное и вкусное. Основа продукции - сырье собственного производства. Благодаря современному оборудованию «Лазаревское» молоко сохраняет свежесть до 72-х часов.

А вы пробовали «Лазаревские сырники»? Нет? Тогда обязательно попробуйте! Они как домашние - вкусные и ароматные, потому что сделаны из натурального творога! Ребятишки постарше смогут испечь сырники вместе с мамой или бабушкой. Надо только купить «лазаревские» творог и сметану. А вареники? Они точно придутся по вкусу всей семье! Кстати, уже летом покупателей сети «Лазаревская лавка» ждет новинка – вареники с творогом в новой упаковке!

Свежее всегда

В фирменные магазины «Лазаревская лавка» свежие продукты привозят каждый день. В крупных супермаркетах продукцию ПХ «Лазаревское» не найти: сетям неудобно работать с такими производителями. Качественная еда из натурального мяса имеет меньший срок годности, требуют больше внимания. Чем натуральнее продукт, тем меньше он лежит на прилавке. Фирменные магазины «Лазаревская лавка» есть в любом районе города, все они удобно расположены. Кроме мясной и молочной продукции, здесь можно купить растительное масло, хлеб, кетчуп, майонез, напитки и др.

Если вы на пути к здоровому питанию – сеть натуральных продуктов «Лазаревская лавка» - именно то, что вы искали! Сегодня в Туле работает 16 таких фирменных магазинов, еще 9 в области. Какой-то из них обязательно станет любимым для вашей семьи!

"Лазаревская лавка" на ул Пузакова, дом 5.

«Лазаревские лавки» в Туле:

ул. Михеева, 23, +7 (910) 553-02-87;

ул. 9 Мая, 5, +7 (953) 193-57-91;

ул. Металлургов, 43-б, +7 (953) 441-28-37;

ул. Металлургов, 90, +7 (910) 150-04-80;

ул. Ложевая, 133 (ост. «Ул. Калинина»), +7 (953) 960-52-99;

ул. Кутузова, 33, +7 (953) 960-52-93;

ул. Максима Горького, 12, +7 (950) 920-08-83;

ул. Дм. Ульянова, 2, +7 (953) 185-89-73;

ул. Первомайская, 9, +7 (950) 920-08-78;

ул. Марата, Плехановский рынок, +7 (953) 441-28-47;

пр. Ленина, 131-в, +7 (953) 193-57-81;

ул. Пузакова, 5, +7 (953) 185-85-51;

пр. Ленина, 30, +7 (953) 441-28-38;

Калужское шоссе, 2, +7 (915) 680-60-17;

ул. Кауля, 18, +7 (910) 161-52-79;

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