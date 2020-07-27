2020-07-27T15:26:02+03:00
Общество

Стартовала Неделя приемов «Единой России»

Тема Недели приемов граждан - вопросы туризма
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Стартовала Неделя приемов «Единой России»Стартовала Неделя приемов «Единой России»Фото: материалы пресс-служб
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Она началась с волонтерской акции «Приезжайте в гости», направленной на популяризацию достопримечательностей нашей области.

На Московском вокзале ребята встречали прибывающих в город гостей и вручали им тульские пряники. Фото: материалы пресс-служб

На Московском вокзале ребята встречали прибывающих в город гостей и вручали им тульские пряники.Фото: материалы пресс-служб

В понедельник, 27 июля, региональная общественная приемная Председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева начинает тематическую Неделю приемов граждан по вопросам, связанным с защитой прав потребителей в сфере туризма и развитием туристической деятельности.

По инициативе активистов волонтерского центра «Единой России», членов регионального отделения «Молодой Гвардии» в Туле Неделя приемов стартовала с акции «Приезжайте в гости». На Московском вокзале ребята встречали прибывающих в город гостей и вручали им тульские пряники. Всего волонтеры раздали 150 сладких символов оружейной столицы.

Неделя приемов стартовала с акции «Приезжайте в гости». Фото: материалы пресс-служб

Неделя приемов стартовала с акции «Приезжайте в гости».Фото: материалы пресс-служб

- Сегодняшняя акция направлена на популяризацию внутреннего туризма, - рассказал координатор «горячей линии» регионального волонтерского центра «Единой России», руководитель аппарата РО МГЕР Павел Астафьев. - Тульский пряник уже давно является неотъемлемой частью нашего края, именно поэтому мы решили встретить туристов с этим символичным сувениром. Уверен, что приезжающим запомнится такая теплая встреча и, конечно, тульские достопримечательности.

В рамках Недели приемов с 27 по 31 июля свои вопросы, предложения жители области смогут адресовать депутатам всех уровней, представителям профильных органов исполнительной власти, экспертам, юристам Правозащитного центра региональной общественной приемной партии. В онлайн-формате будут рассмотрены не только проблемы, с которыми столкнулись заявители, но и перспективы развития внутреннего туризма в нашей области. В год празднования 500-летия Тульского кремля, в Год памяти и славы эта тема приобретает особую значимость. В том числе, с точки зрения новых форматов реализации федерального партийного проекта «Культура малой родины», продвижения успешных региональных практик – например, туристического проекта «Своими глазами». На протяжении пяти лет он реализуется при поддержке депутата Госдумы, члена фракции «Единая Россия» Николая Петрунина.

О проекте «Своими глазами» шла речь и на прошедшем в онлайн-формате приеме граждан, который провел федеральный парламентарий.

Участники проекта «Своими глазами» из Белева выразили надежду на то, что, приостановленные в связи с пандемией экскурсионные поездки, будут возобновлены, а жители Ефремовского района попросили координаторов проекта предусмотреть маршрут по тульскому «Музейному кварталу».

Как пояснил Николай Петрунин, проведение некоторых экскурсий уже запланировано на сентябрь. Кроме того, к 500-летию празднования Тульского кремля специально разработаны маршруты «Засечная черта».

Волонтеры «Молодой гвардии «Единой России» вышли с предложением разработать специализированные маршруты патриотической направленности и выразили готовность поработать руководителями групп и экскурсоводами.

Акция направлена на популяризацию внутреннего туризма Фото: материалы пресс-служб

Акция направлена на популяризацию внутреннего туризмаФото: материалы пресс-служб

Также от туроператоров региона поступил вопрос о том, куда должны обратиться представители малого бизнеса туриндустрии за государственной поддержкой.

Как пояснил Николай Петрунин, многие виды помощи оказываются без дополнительного обращения: налоговые каникулы, продление лицензий, мораторий на банкротство, арендные каникулы для арендаторов государственной недвижимости. Беспроцентные кредиты выдают Сбербанк, ВТБ, МСП-банк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Открытие, Газпромбанк, а для получения субсидии 12 130 рублей в ФНС РФ через личный кабинет, по почте. Никаких документов прикладывать не нужно, налоговая проверяет данные из обращения самостоятельно.

Туристический проект «Своими глазами» на протяжении 5-ти лет реализуется при поддержке депутата Госдумы, члена фракции «Единая Россия» Николая Петрунина. Фото: материалы пресс-служб

Туристический проект «Своими глазами» на протяжении 5-ти лет реализуется при поддержке депутата Госдумы, члена фракции «Единая Россия» Николая Петрунина.Фото: материалы пресс-служб

– Туристическая отрасль – одна из тех отраслей российской экономики, которая в числе первых пострадала от коронавирусной инфекции: одни туры пришлось прервать, другие отменить или перенести. В таких условиях участники рынка туристических услуг понесли серьезные потери. Сфера туризма - очень широкое понятие. Она включает в себя большое количество отраслей, которые так или иначе задействованы в организации туристического бизнеса: транспорт, обеспечение жильем, сфера общественного питания, также – организация отдыха и развлечений, производство сувенирной продукции, развитие ремесел и прикладного творчества. Тенденция к постепенному снижению в России уровня заболеваемости дает надежду на то, что ограничительные меры будут сняты, и туристическая отрасль сможет приступить к активному восстановлению своей деятельности, - подчеркнул Николай Петрунин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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