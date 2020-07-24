Тульские единороссы помогли благоустроить детсад в Хрущево

В рамках партийного проекта «Новая школа» представители регионального отделения «Единой России» продолжают шефство над Центром образования №55 имени А. И. Миронова в селе Хрущево Большой Тулы, начатое летом прошлого года. Тогда с участием руководителя фракции «Единая Россия» в Тульской городской думе, заместителя секретаря РО партии по агитационно-пропагандистской работе Алексея Ионова и активистов «Молодой Гвардии» покрашен фасад школы и заменено асфальтовое покрытие на плацу.

Алексей Ионов приобрел для организации необходимое оборудование и материалы для благоустройства.Фото: материалы пресс-служб

Перед началом нового учебного года единороссы откликнулись на просьбу родителей детей, воспитывающихся в дошкольном учреждении, входящем в структуру. Как рассказала заместитель директора ЦО №55 по дошкольному образованию Ирина Устинова, в детсаду воспитываются чуть более 90 малышей из села Хрущево и окрестных населенных пунктов.

В июне волонтеры «Единой России» вместе с Алексеем Ионовым оборудовали в Хрущево спортплощадку для игры в волейбол и баскетбол.Фото: материалы пресс-служб

Заместитель председателя гордумы Алексей Ионов, в чей депутатский округ входит эта территория, приобрел для организации необходимое оборудование и материалы для благоустройства.

В пятницу, 24 июля, в детсад взамен вышедшей из строя газонокосилки переданы новый триммер для окоса травы, а также краска для ремонта детских групп, песочница с песком и штакетник. Кроме этого, установлен новый контейнер для мусора. Активисты волонтерского центра «Единой России» произвели покрасочные работы снаружи и внутри здания, помогли перенести мебель.

Активисты волонтерского центра «Единой России» произвели покрасочные работы снаружи и внутри здания, помогли перенести мебель.Фото: материалы пресс-служб

- Перед приемкой детсада, которая состоится 4 августа, мы решили помочь сотрудникам учреждения и родителям в косметическом ремонте корпуса образовательной организации и прилегающей территории, - рассказал Алексей Ионов. - В преддверии нового учебного года представители партии «Единая Россия», депутаты участвуют в мониторинге готовности учебных учреждений и совместно с администрацией города стараются оказать практическое содействие по самым разным вопросам, которые необходимо решать для уюта, комфорта и защищенности детей. По партийному проекту «Безопасные дороги» в августе мы также организуем проверку маршрутов и подъездных путей, ведущих к школам и детсадам на наличие соответствующих дорожных знаков, разметки, пешеходных ограждений и освещения. Безусловно, продолжится работа и по приведению в нормативное состояние игровых площадок для детворы.

В последнее время в Центре образования происходит много позитивных измененийФото: материалы пресс-служб

- В последнее время в нашем Центре образования происходит много позитивных изменений, - поделилась председатель родительского комитета, многодетная мама Наталья Климачева. - Для ребят создаются все необходимые условия для обучения, воспитания, оздоровления и досуга, и мы стараемся внести свою лепту. Очень хорошо, что вокруг много неравнодушных людей.

Для ребят создаются все необходимые условия для обучения, воспитания, оздоровления и досугаФото: материалы пресс-служб

Кстати, в июне волонтеры «Единой России» вместе с Алексеем Ионовым оборудовали в Хрущево спортплощадку для игры в волейбол и баскетбол. По муниципальной программе здесь будет сделана дополнительная детская площадка и зона для занятий воркаутом.