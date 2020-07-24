2020-07-24T12:29:09+03:00
Политика

Состоялось 124-ое внеочередное заседание избирательной комиссии Тульской области

В рамках заседания был рассмотрен вопрос о нарушении региональными отделениями политических партий установленного законодательством срока представления сведений о поступлении и расходовании своих средств
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Состоялось 124-ое внеочередное заседание избирательной комиссии Тульской областиСостоялось 124-ое внеочередное заседание избирательной комиссии Тульской областиФото: Алексей ФОКИН
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В пятницу, 24 июня, в дистанционном режиме состоялось заседание избирательной комиссии Тульской области. Члены комиссии заверили перечень кандидатов в депутаты Тульской областной Думы седьмого созыва, выдвинутых на дополнительных выборах ТУЛЬСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ по одномандатным избирательным округам: одномандатный избирательный округ № 13 – Чудакова Ирина Геннадиевна 1983 года рождения; одномандатный избирательный округ № 20 – Кульгин Игорь Николаевич 1974 года рождения. Также был зарегистрирован уполномоченный представитель отделения партии. Кроме того, в рамках заседания был рассмотрен вопрос о нарушении региональными отделениями политических партий установленного законодательством срока представления сведений о поступлении и расходовании своих средств

ИСТОЧНИК KP.RU

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