Состоялось 124-ое внеочередное заседание избирательной комиссии Тульской области
В пятницу, 24 июня, в дистанционном режиме состоялось заседание избирательной комиссии Тульской области. Члены комиссии заверили перечень кандидатов в депутаты Тульской областной Думы седьмого созыва, выдвинутых на дополнительных выборах ТУЛЬСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ по одномандатным избирательным округам: одномандатный избирательный округ № 13 – Чудакова Ирина Геннадиевна 1983 года рождения; одномандатный избирательный округ № 20 – Кульгин Игорь Николаевич 1974 года рождения. Также был зарегистрирован уполномоченный представитель отделения партии. Кроме того, в рамках заседания был рассмотрен вопрос о нарушении региональными отделениями политических партий установленного законодательством срока представления сведений о поступлении и расходовании своих средств
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