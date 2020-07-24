«Следователь не может быть равнодушным»

– Расскажите о своем пути в профессии. Как давно вы работаете в следствии? Чем вас покорила профессия?

– Я всю свою сознательную жизнь работала в должности следователя. Стаж моей работы составляет более 20 лет. Эта работа очень интересная: она захватывает, дает определенный адреналин.

Иной раз в отпуске не хватает интересных дел. Каждое – очень индивидуально. Это общение с новыми людьми, у всех свои черты характера. К каждому нужно найти подход. Изучаешь новое в законодательстве, постоянно смотришь судебную практику. Это дает стимул к развитию. У меня до сих пор нет профессионального выгорания. Я люблю свою работу, с удовольствием на нее хожу и выполняю свои обязанности.

– Вы помните свое первое дело?

– Первое дело я помню очень хорошо. Я плакала вместе с подозреваемой. На тот момент мне было 18 лет.

Подозреваемой по делу о краже из квартиры оказалась 16-летняя девушка. Она была из неблагополучной семьи, у нее пьющие родители. Мне было ее настолько жалко, но я не могла принять иного решения, как задержать ее по подозрению в совершении преступления и поместить в следственный изолятор временного содержания. Я на всю жизнь запомнила этот допрос. Я плакала. Головой понимала, что надо это делать, а сердцем сочувствовала и сопереживала девушке.

– За эти годы удалось ли вам вывести для себя формулу, как сохранять самообладание и хладнокровие?

– Я не могу сказать, что стала более хладнокровной. Все равно каждую ситуацию стараюсь примерить на себя. До сих пор не могу смириться, если совершаются преступления в отношении детей. Эмоции присущи всегда.

– Насколько, по вашему опыту, за эти годы преступники стали более изобретательными, а их методы совершения преступлений изощренными?

– Мое любимое направление работы – это выявление и расследование преступлений в сфере коррупции. Каждый год данные преступления становятся все более интересными. Люди, которые их совершают, познают интернет, технические возможности, что называется идут в ногу со временем. И тебе тоже совместно с оперативными службами приходится в этом направлении работать и совершенствоваться.

– Вы до сих пор выезжаете на некоторые преступления...

– Да, я, как руководитель, выезжаю совместно со следователем на резонансные, тяжкие, особо тяжкие преступления. Принимаю непосредственное участие в осмотрах места совершения преступления, следственных действиях.

– Скучаете по временам, когда вели дело от момента возбуждения и до направления прокурору?

– Да. Когда ты расследуешь дело, у тебя рождается желание довести его до логического завершения, чтобы в суде состоялся приговор, твои наработки были положены в основу обвинения, признаны законными и обоснованными, а виновное лицо – привлечено к ответственности. До сих пор каждое свое дело отслеживаем в суде, какое по каждому принято решение. Иной раз к нам возвращаются люди, особенно потерпевшие, благодарят за оказанную помощь. Сегодня я не расследую своими руками, но контролирую эти процессы, в этом смысле я все равно причастна к расследованию.

– Какие, на ваш взгляд, основные качества должны быть присущи следователю?

– Во-первых, следователь должен любить свою работу. Интерес и азарт в глазах подстегивают к работе и влияют на результативность. Важны настойчивость, целеустремленность, владение современными технологиями, качественное применение криминалистической техники и умение зафиксировать доказательства, чтобы они были признаны законными и обоснованными.

Следователей также отличает хорошая память. Я помню свидетелей, показания, детали дел. Особенно, если преступление оставило яркий след в твоей душе. При этом оно необязательно должно быть резонансным.

По своей натуре следователь сталкивается и с психологией. Без нее невозможно наладить контакт с человеком. Мы уделяем этому большое внимание и в системе профессиональной подготовки. Занятия проводятся в отделе и управлении. Судебная психология — важная наука.

– Расскажите про ваш отдел.

– В следственном отделе у нас работает 8 человек. Так сложилось, что половина следователей — девушки. Несмотря на то, что многие считают, что им работать сложнее. На мой взгляд, девушки более целеустремленные и увлеченные.

Мы не стоим на месте, изучаем новые требования, изменения. Молодым сотрудникам уделяется большое внимание. У нас развит институт наставничества. Молодые сотрудники могут обратиться к руководителю, опытным следователям. Очень важно в начале карьеры не бросить, поддержать. Роль наставника очень велика – это твоя моральная поддержка.

– Что пожелаете сотрудникам и коллегам в связи с профессиональным праздником

– В непростой обстановке хочется пожелать здоровья. Это самое важное сейчас. А еще морально быть на позитиве всегда и во всем. Вместе — мы команда. Моему следственному отделу я желаю оставаться сплоченным коллективом, добиваться поставленных задач, как всегда, с улыбкой. Главное, чтобы у всех был надежный тыл, дом, в котором понимают и поддерживают.