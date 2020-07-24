Коронавирус в Тульской области, последние новости на 24 июля 2020: количество выздоровевших превысило число заболевших

Сегодня, 24 июля, в Тульской области количество выздоровевших превысило число заболевших.

Так за минувшие сутки зафиксировано 38 случаев заболевания COVID-19. Инфекция была подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Ефремовского Киреевского, Новомосковского, и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы

Вместе с заболевшими 44 жителя Тульской области смогли победить коронавирус. Все они получили повторные отрицательный тесты.

Также стало известно и о трех летальных исходах. За сутки скончались жители Богородицкого и Донского районов в возрасте 58, 69 и 74 лет. У всех был подтвержден COVID-19.