2020-07-23T17:58:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 24 июля 2020: количество выздоровевших превысило число заболевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 24 июля 2020 года
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Сегодня, 24 июля, в Тульской области количество выздоровевших превысило число заболевших.

Так за минувшие сутки зафиксировано 38 случаев заболевания COVID-19. Инфекция была подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Ефремовского Киреевского, Новомосковского, и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы

Вместе с заболевшими 44 жителя Тульской области смогли победить коронавирус. Все они получили повторные отрицательный тесты.

Также стало известно и о трех летальных исходах. За сутки скончались жители Богородицкого и Донского районов в возрасте 58, 69 и 74 лет. У всех был подтвержден COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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