В Туле проходят приемки школ к новому учебному году

В состав комиссии входят представители управления образования администрации города Тулы, регионального Управления Роспотребнадзора, Главного управления МЧС России по Тульской области, Управления Росгвардии, УМВД России по городу Туле, Тульской городской Думы, главных управлений по территориальным округам, Тульской городской организации профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации.

Приемку проводят в целях своевременной и качественной подготовки образовательных учреждений к новому 2020-2021 учебному годуФото: материалы пресс-служб

Приемку проводят в целях своевременной и качественной подготовки образовательных учреждений, подведомственных управлению образования администрации города Тулы, к новому 2020-2021 учебному году.

Особое внимание уделяют соблюдению действующих санитарных норм и гигиенических нормативов, требований пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, анализу состояния материально-технической базы учреждений.

Кампания по приемке образовательных учреждений на готовность к новому учебному году стартовала в Туле 20 июля.

Помещения оборудованы в соответствии с требованиямиФото: материалы пресс-служб

По состоянию на сегодня принято 19 образовательных организаций – это 56 структурных подразделений учреждений образования. Всего к открытию в Туле готовят 81 образовательное учреждение. В сентябре они должны принять почти 80 тысяч человек.

В ходе приемки в этом году особое внимание уделяют готовности образовательных учреждений к работе в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

Дезинфицирующие средства для обработки рук, индивидуальные средства защиты органов дыхания образовательные организации закупают самостоятельноФото: материалы пресс-служб

С целью недопущения распространения инфекции каждая организация должна быть обеспечена достаточным количеством средств индивидуальной защиты, бесконтактных термометров, дозаторов с антисептическим средством для обработки рук, приборов для обеззараживания воздуха, дезинфицирующих средств.

Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей подростков Управления Роспотребнадзора по Тульской области Ирина Мамонтова отметила, что все учреждения образования к данному вопросу подошли серьезно:

- Учебные заведения, которые мы посетили, приобрели все необходимое, включая бесконтактные термометры, которые установлены при входе. Помещения оборудованы в соответствии с требованиями, снабжены антисептиками, в наличии в достаточном количестве моющие и дезинфицирующие средства для ежедневной уборки и генеральной: ее нужно проводить не реже одного раза в неделю. Никаких нареканий нет.

По информации управления образования администрации города Тулы более 1600 дезаров, 85 бесконтактных термометров в школы и более 850 дезаров и 50 бесконтактных термометров в дошкольные учреждения для муниципалитета приобретает региональное министерство образования.

Кампания по приемке образовательных учреждений в Туле продлится до 10 августа.Фото: материалы пресс-служб

Дезинфицирующие средства для обработки рук, индивидуальные средства защиты органов дыхания образовательные организации закупают самостоятельно.

- Дезары и бесконтактные термометры для учреждений дополнительного образования детей приобретут на муниципальные средства, - отметила заместитель начальника управления образования администрации города Тулы Юлия Юдина.- В этом году на укрепление материально-технической базы образовательных организаций к новому 2020-2021 учебному году направлено порядка 110 млн рублей, в том числе 89,6 млн рублей – из бюджета муниципального образования города Тулы.

Кампания по приемке образовательных учреждений в Туле продлится до 10 августа.