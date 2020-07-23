Сбербанк представил обновление Сбербанк Онлайн
Главное в обновлении:
возможность настраивать приложение с учетом своих предпочтений;
возможность узнать, на какую сумму кредита можно рассчитывать;
статьи и тесты по кибербезопасности;
спецпредложения компаний экосистемы на главном экране, а также в каталоге;
новый способ оплаты — SberPay;
обновленный сервис «Плати QR».
В результате масштабного обновления Сбербанк Онлайн пользователи мобильного приложения смогут воспользоваться новыми услугами и сервисами.
Настроить приложение с учетом своих предпочтений
Появилась возможность управлять настройками видимости банковских продуктов и контентом «Историй», исходя из своих интересов. На главный экран теперь можно самостоятельно добавлять карточки быстрых действий (регулярно совершаемых платежей и переводов).
Узнать максимально возможный размер кредита
В разделе «Кредиты» стали видны персональные лимиты по всем доступным кредитным продуктам: клиенту достаточно только рассчитать свой кредитный потенциал. Столь же наглядно показана текущая кредитная нагрузка. В раздел «Кредиты» хоть раз заходил каждый третий пользователь Сбербанк Онлайн, а каждый пятый уже пользуется одним из кредитных продуктов банка.
Понять, как не стать жертвой кибермошенников
В раздел «Страхование и защита» добавлены статьи и тесты по кибербезопасности. Этот контент поможет пользователям не попасться на уловки мошенников, активность которых постоянно растет.
Увидеть все спецпредложения компаний экосистемы
Информация о скидках и акциях Okko, Delivery Club, «Ситимобил», СберМаркет, СберМобайл и других компаний теперь доступна на главном экране и в каталоге приложения.
Мгновенно, удобно и безопасно оплачивать онлайн и офлайн-покупки
В этом поможет SberPay — новая система оплаты покупок прямо в мобильном приложении. Никаких дополнительных приложений скачивать не нужно. В настоящий момент сервис уже доступен владельцам смартфонов на базе Android и карт Visa. В ближайшее время сервисом смогут воспользоваться держатели карт других платежных систем.
Совершать покупки по персональному QR-коду
Если с собой нет наличных и карты, а модель смартфона не поддерживает «бесконтакт», можно сделать персональный QR-код в мобильном приложении и заплатить им.
Установить темную тему
Темный фон меньше отвлекает от контента и удобен при использовании смартфона в темноте или при приглушенном свете.
Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко:
Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей ЮщенкоФото: материалы пресс-служб
- Мобильное приложение Сбербанк Онлайн обновляется с учетом развития экосистемы Сбербанка, внедрения новых сервисов. Особое внимание также уделяется персонализации настроек. Теперь клиенты смогут воспользоваться новой системой оплаты SberPay и совершать покупки по персональному QR-коду – это безопасно, удобно и быстро.
ПАО Сбербанк.
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ИСТОЧНИК KP.RU