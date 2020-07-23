Сбербанк представил обновление Сбербанк Онлайн

Главное в обновлении:

возможность настраивать приложение с учетом своих предпочтений;

возможность узнать, на какую сумму кредита можно рассчитывать;

статьи и тесты по кибербезопасности;

спецпредложения компаний экосистемы на главном экране, а также в каталоге;

новый способ оплаты — SberPay;

обновленный сервис «Плати QR».

В результате масштабного обновления Сбербанк Онлайн пользователи мобильного приложения смогут воспользоваться новыми услугами и сервисами.

Настроить приложение с учетом своих предпочтений

Появилась возможность управлять настройками видимости банковских продуктов и контентом «Историй», исходя из своих интересов. На главный экран теперь можно самостоятельно добавлять карточки быстрых действий (регулярно совершаемых платежей и переводов).

Узнать максимально возможный размер кредита

В разделе «Кредиты» стали видны персональные лимиты по всем доступным кредитным продуктам: клиенту достаточно только рассчитать свой кредитный потенциал. Столь же наглядно показана текущая кредитная нагрузка. В раздел «Кредиты» хоть раз заходил каждый третий пользователь Сбербанк Онлайн, а каждый пятый уже пользуется одним из кредитных продуктов банка.

Понять, как не стать жертвой кибермошенников

В раздел «Страхование и защита» добавлены статьи и тесты по кибербезопасности. Этот контент поможет пользователям не попасться на уловки мошенников, активность которых постоянно растет.

Увидеть все спецпредложения компаний экосистемы

Информация о скидках и акциях Okko, Delivery Club, «Ситимобил», СберМаркет, СберМобайл и других компаний теперь доступна на главном экране и в каталоге приложения.

Мгновенно, удобно и безопасно оплачивать онлайн и офлайн-покупки

В этом поможет SberPay — новая система оплаты покупок прямо в мобильном приложении. Никаких дополнительных приложений скачивать не нужно. В настоящий момент сервис уже доступен владельцам смартфонов на базе Android и карт Visa. В ближайшее время сервисом смогут воспользоваться держатели карт других платежных систем.

Совершать покупки по персональному QR-коду

Если с собой нет наличных и карты, а модель смартфона не поддерживает «бесконтакт», можно сделать персональный QR-код в мобильном приложении и заплатить им.

Установить темную тему

Темный фон меньше отвлекает от контента и удобен при использовании смартфона в темноте или при приглушенном свете.

Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко:

Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей ЮщенкоФото: материалы пресс-служб

- Мобильное приложение Сбербанк Онлайн обновляется с учетом развития экосистемы Сбербанка, внедрения новых сервисов. Особое внимание также уделяется персонализации настроек. Теперь клиенты смогут воспользоваться новой системой оплаты SberPay и совершать покупки по персональному QR-коду – это безопасно, удобно и быстро.

ПАО Сбербанк.

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