Волонтеры «Единой России»: Не словом, а делом

В рамках партийного проекта «Старшее поколение» оказана благотворительная помощь пенсионерке из Тулы, ветерану труда Ирине Сытиной, которая нуждалась в персональном компьютере. С просьбой приобрести технику женщине в региональное отделение «Единой России» обратилось руководство Комплексного центра социального обслуживания населения №1.

Представители волонтерского центра партии передали Ирине Сытиной необходимую технику – системный блок и монитор.Фото: материалы пресс-служб

Ирина Сытина – доцент, бывший профессор ТГПУ им.Л.Н.Толстого, лауреат Всероссийского конкурса по риторике, создатель и исполнитель монотеатра звучащей поэзии «Званница», блестящий знаток русской и зарубежной литературы, автор множества поэтическо-музыкальных программ. В условиях карантинных ограничений в связи с коронавирусом Ирина Константиновна ощутила потребность в собственном компьютере для культурного и личного общения, а также для анализа видеозаписей своих выступлений.

В среду, 22 июля представители волонтерского центра партии передали Ирине Сытиной необходимую технику – системный блок и монитор.

– Мы стараемся помочь в реализации творческих инициатив людей старшего поколения, организуем различные мероприятия для досуга и оздоровления пожилых людей, продления активного долголетия, – рассказал руководитель РИК «Единой России» Олег Иванов. – Надеемся, что предоставленный компьютер будет полезен и поможет реализовать новые авторские проекты по популяризации русского языка и литературы, в том числе, и в популярном сегодня онлайн-формате.

В этот же день волонтеры провели уборку и благоустройство на могиле Героя Социалистического Труда Сергея Букина на первом городском кладбище.

Волонтеры провели уборку и благоустройство на могиле Героя Социалистического Труда Сергея БукинаФото: материалы пресс-служб

Сергей Григорьевич родился в Смоленске, долгие годы жизни посвятил работе в металлургической отрасли. В 1962 году был переведен в Тульское монтажное управление. В должности бригадира занимался монтажом технологического оборудования химической промышленности, компрессорных установок, металлургического оборудования. В 1967-1969 годах находился в Болгарии, принимал участие в строительстве Кремикского металлургического завода. После окончания командировки возвратился в Тулу. С 1979 года вышел на заслуженный отдых в статусе персонального пенсионера союзного значения. Умер 21 мая 1998 года.

В рамках партийного проекта «Историческая память» представители регионального отделения «Молодой Гвардии» провели здесь акцию благоустройства. Ребята очистили захоронение от зарослей, мусора и сухих веток, покрасили ограждение, а также возложили цветы к памятнику.

Координатор «горячей линии» волонтерского центра, руководитель аппарата Тульского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Павел АстафьевФото: материалы пресс-служб

– Мы должны делать всё возможное, чтобы чтить память людей, проявивших героизм в годы Великой Отечественной войны и в мирное время, на трудовом поприще, - прокомментировал акцию координатор «горячей линии» волонтерского центра, руководитель аппарата Тульского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Павел Астафьев. - Мы ежегодно проводим патриотические мероприятия, участвуем в восстановлении воинских захоронений, следим за состоянием могил павших солдат, земляков с героической судьбой.