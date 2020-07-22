Открытие тульских детских садов: каковы меры предосторожности

Согласно Указу губернатора Тульской области от 7 июля 2020 года № 75 "О внесении изменений в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41" с 13 июля тульские детские сады начали свою работу в штатном режиме. Однако организации дошкольного образования должны соблюдать ряд требований и необходимых мер предосторожности.

3 июля 2020 года Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова подписала документ о правилах работы в детских организациях в условиях пандемии COVID-19 и требованиях профилактики. Данный документ действует до 1 января 2021 года.

По рекомендациям ведомства, необходимым является ежедневное измерение температуры детям и взрослым с фиксацией показателей в специальном журнале. Изоляция людей с симптомами ОРВИ, а также соблюдение безопасной дистанции в 1,5 метра и максимальное разобщение детей из разных групп.

В помещениях регулярно должна проводиться влажная уборка, с использованием дезинфицирующих средств.

Роспотребнадзор рекомендует проводить мероприятия в детских садах на свежем воздухе или в помещении, закрепленном за группой. Игрушки должны будут ежедневно подвергаться дезинфекции.

Также в помещениях должно регулярно проводиться проветривание, по определённому графику, в момент отсутствия детей в данном помещении.

Для игровых комнат устанавливается требование мерить температуру на входе, проводить ежедневную уборку поверхностей и игрушек с дезинфицирующими средствами, использовать устройства для обеззараживания воздуха.

Тульские детские сады подошли к выполнению данных мер ответственно. По информации заведующей муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением “Детский сад общеразвивающего вида №1 п. Чернь” Валентины Харламовой, детский сад начал работу в штатном режиме с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

В детском саду существуют 6 групп, готовы открыть больше. В сложившейся ситуации ходят пока 2 группы, дети остаются дома с родственниками на лето. На данный момент детский сад посещают 12 детей. Родители приводят детей в масках, при хорошей погоде их на улице встречают воспитатели, при дождливой, спускается дежурный воспитатель. Температура измеряется детям и сотрудникам на входе и отражается в журнале учёта. В группах соблюдается дистанция.

Проветривание помещений проводится по графику в отсутствие детей. Влажная уборка помещений с дезинфицирующими средствами проводится регулярно, игрушки подвергаются дезинфекции каждый день.

Все меры предосторожности соблюдаются и в детском саду №48 города Тулы, где отмечается высокая посещаемость детей и открыты 3 группы. Измеряется температура на входе. Проводится регулярная влажная уборка и дезинфекция помещений, игрушек, поверхностей столов, стульев, шкафов, кроватей. Проветривание комнат организуется в отсутствие детей в помещении и когда дети выходят на прогулку на свежий воздух. В обязательном порядке соблюдается социальная дистанция, у каждой группы есть своё помещение, в зал дети ходят по очереди.

Как известно, ранее детям приходилось заниматься в Зуме, а после в парках на свежем воздухе. Теперь, когда детские сады города Тулы и Тульской области возобновили свою работу в штатном режиме, интересным стало, что об этом думают родители.

Своё мнение выразила жительница города Тулы Татьяна Мишина, мама двоих детей:

“Я считаю, что возобновление работы детских садов значительно облегчило жизнь многих родителей, а также бабушек и дедушек и самих детей. Потому что за время неблагоприятной эпидемиологической обстановки в Тульской области из-за распространения коронавирусной инфекции родители были вынуждены одновременно заниматься работой в офисе или дистанционно на удалёнке, стиркой, готовкой, уборкой дома, а также воспитанием своих детей. Хорошо конечно, если одной дружной семьёй живут все вместе, где есть бабушки и дедушки, которые могут позаниматься с любимыми внуками. Ведь маленькие дети требуют много внимания, с ними нужно поиграть, погулять, накормить их, рассказать им сказку или спеть песенку, но при этом нужно развивать все стороны их личности. Поучить их математике, правописанию, любимому чтению, музыке, рисованию, английскому и многому многому другому. И как же было нам это всё успеть?! Тем более, что занятия в Зуме не являются такими же эффективными.

Но мы справились, а сейчас мы очень рады, что наш любимый детский сад распахнул двери для своих ребят и наши малыши снова все могут его посещать. Дети очень рады видеть друг друга и также рады встрече с любящими их воспитателями, теперь уже в оффлайн режиме. Мы занимаемся в младшей группе. В нашем детском саду проводится регулярная дезинфекция всех поверхностей, все игрушки тщательно обрабатываются дезинфицирующими средствами, проводится влажная уборка, организовано проветривание в комнатах таким образом, что когда дети занимаются в группе, то проветривают спальную комнату, и другие помещения где нет детей, когда дети идут в спальную комнату, то проветривают помещения, где только что находились дети, также помещения проветривают во время прогулки детей на свежем воздухе.

Всем без исключения меряют температуру при входе в детский сад и фиксируют показания в специальном журнале. Стараются соблюдать меры по дистанцированию. Правда, посещаемость в нашей группе пока не очень высокая, но это больше связано с тем, что многие детки уехали к своим бабушкам и дедушкам отдыхать на лето вместе со своими родителями. Конечно, заниматься в таких условиях непросто, но мы согласны выполнять все предписания Роспотребнадзора, потому что живое общение наших детей со сверстниками и воспитателями не заменит ничто".

Виолетта ПЕТРОВА