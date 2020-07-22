Мнение тульских студентов о дистанционном обучении: плюсы и минусы

В период распространения коронавирусной инфекции всему населению планеты Земля пришлось совсем не просто. Многие организации и учебные заведения были вынуждены временно прекратить работу в обычном режиме и перейти на удалённую работу и дистанционное обучение. И теперь, когда сессия закрыта и все экзамены сданы, очень хочется узнать мнение студентов Тульского государственного университета о плюсах и минусах дистанционного образования.

Дмитрий Агеенко, студент первого курса журналистики:

- Я крайне разочарован в дистанционном обучении, по нескольким причинам. Первое, это, конечно, то, что мне пришлось работать больше, нежели бы обучение проходило в оффлайне. Второе - технические неполадки на сайте. Частые проблемы и баги. Из плюсов я отмечу только один: я наконец-то смог нормально поспать.

Александр Байдуков, студент четвёртого курса медицинского института:

- Основной плюс дистанционного обучения в том, что можно присутствовать на парах и сдавать предметы не вставая с кровати. Минусы: отсутствие мотивации, знания приобретенные на дистанционном обучении сильно уступают знаниям полученным очно.

Наталья Селянина, студентка первого курса социологии:

- Я считаю, что дистанционное обучение не является таким же эффективным как очная форма. Общение с преподавателями и одногруппниками осуществляется реже. Для меня дистанционное обучение наименее интересно. С другой стороны, появляется больше свободного времени, так как для присутствия на паре не нужно даже выходить из комнаты.

Иван Самарин, студент первого курса лингвистики:

- Лично мне дистанционное обучение абсолютно не понравилось. Есть, конечно, пару плюсов: кружка кофе всегда под рукой и собака рядом. Но все эти плюсы перекрываются огромными минусами. Отсутствие контакта с преподавателями сильно сказывается на качестве знаний, которые они нам дают.

Постоянное «сидение» в интернете ужасно влияет на зрение. Малейшие перебои со связью негативно сказываются на баллах, которые мы получаем по учебным дисциплинам. Дух студенчества пропадает в принципе, потому что нет тесного общения с одногруппниками, нет душных и тесных, но таких уже родных аудиторий.

Вечно «зависающий» сайт ТулГУ тоже оставил негативный след. Исходя из всего этого, я могу поставить дистанционному обучению 2/5.

Андрей Чучунков, студент первого курса рекламы и связи с общественностью:

- Из плюсов дистанционного обучения, появилось больше свободного времени, можно вставать когда захочется, потому что с ранними подъёмами были сложности. Главный минус, сложнее новый материал самому изучать, больше задают заданий. Находясь на дистанционном обучении скучаешь по одногруппникам.

Анна Бектяшева, студентка первого курса журналистики:

- Главный плюс дистанционного обучения в том, что теперь во время лекции можно спать, есть, заниматься йогой или даже пойти прогуляться. Вы подумаете, что это Рай? Нет, это Дистанционное обучение!

В университете я была последний раз 13 марта. Второй семестр закончился, не успев начаться.

Разумеется, было несколько стадий принятия дистанционного обучения: радость, ещё больше радости, скука, гнев и дикое желание вернуться в универ.

Изначально я воспринимала дистанционное обучение, как внеплановые каникулы. Ненормированный учебный день и домашняя атмосфера развязали руки моей лени. Нет, я, конечно же, выполняла задания, но чаще всего лежа на диване, одной рукой печатая реферат, а второй поедая мамины котлетки.

Главный минус дистанционного обучения раздражающая нестабильная связь с преподавателями. То интернет отказывался работать, то сайт постоянно мучил нас своими ошибками. В общем, радость моя на первых порах превратилась в муку каждый день. Я очень скучаю по своим одногруппникам, лекциям, переменам и даже по ненавистной четвёртой паре!

Мария Тюрина, студентка четвёртого курса рекламы и связи с общественностью:

- Плюсов в дистанционном обучении оказалось намного больше, чем минусов. Основные преимущества, которые я для себя выделила: возможность работать и в свободное от работы время выполнять задания, возможность писать диплом и не тратить время на парах. Из недостатков: нет возможности оперативно уточнить какие-либо моменты по написанию диплома. В целом дистанционное обучение мне понравилось намного больше. Разумеется с мнением ребят, сложно не согласиться. Ведь дистанционное обучение действительно имеет свои плюсы и минусы. Главный плюс, то, что у вас появляется возможность быть дома в кругу родных и близких людей и заниматься образованием. Но основным минусом является недостаток общения в живую со своими преподавателями, которые в доступной и интересной форме доносят до нас новый материал и делятся с нами своим опытом и примерами из жизненных ситуаций, и конечно обмениваться эмоциями и впечатлениями со своими любимыми друзьями ТулГУ.

По мнению психологов в период сложной эпидемиологической ситуации в стране, перед всеми студентами и преподавателями стал непростой вопрос о переходе на дистанционное обучение. Организовать этот процесс оказалось сложно. Многие студенты, да и преподаватели были не готовы для работы в онлайн режиме, потому что при дистанционном обучении нужен целый ряд индивидуально-психологических условий.

Дома нет мотивации к четкому соблюдению графика, такого как при посещении лекций в университете в обычном режиме, и очень сложно себя самодисциплинировать и заставить решать все поставленные преподавателем задачи вовремя, не откладывая на потом, а у преподавателей нет возможности контролировать напрямую студентов, отсутствует индивидуальный подход и возможность эмоциональной окраски знаний, как при очном стандартном обучении, поэтому и результат напрямую зависит от самостоятельности и сознательности студентов.

Многие столкнулись с техническими проблемами при необходимости постоянного доступа к источникам информации во время работы за компьютером и выходом в интернет. Ощутили на себе перенасыщенность работы с техническими средствами.

В результате это негативно сказалось на эмоциональном и общем состоянии здоровья. У многих возникли сложности при изложении своих знаний только в письменной форме, без возможности выразить их словесно. Ведь живое общение сложно чем-то заменить. Мера дистанционного обучения была вынужденной, и каждый справился с ней как смог.

Подготовила Виолетта ПЕТРОВА