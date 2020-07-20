Коронавирус в Тульской области, последние новости на 20 июля 2020: количество новых случаев уменьшается

Сегодня, 20 июля, в Тульской области появились новые данные о распространении коронавирусной инфекции. По полученной информации, количество заболевших COVID-19 продолжает уменьшаться, а число выздоровевших остается не менее 30 человек за сутки.

За минувшие сутки коронавирус зафиксирован еще у 45 человек.

Так, инфекция подтвердилась у жителей Тулы, Алексинского, Белевского, Веневского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие были своевременно изолированы.

Таким образом, общее число заболевших в Тульской области достигло 7 890 человек.

Также за минувшие сутки 37 жителей региона смогли победить болезнь. Об этом стало известно после прихода повторных отрицательных тестов на коронавирус.

Также стало известно еще о четырех летальных случаях с подтвержденным COVID-19. Так, от пневмонии скончались четверо жителей Тулы и Щекинского района в возрасте от 68 до 78 лет.