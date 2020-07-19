Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 19 июля 2020 года составило 37 человек

По данным на 19 июля, в Тульской области зафиксированы еще 37 случаев выздоровления от коронавируса. С болезнью справились жители Тулы и других районов области. Об их выздоровлении стало известно после прихода повторных отрицательных результатов анализов на COVID-19.

Общее число выздоровевших от коронавируса в Тульской области составляет 6 425 человек.

Вместе с тем стало известно о 45 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.