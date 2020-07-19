Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 19 июля 2020 года составило 4 человека
Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 19 июля 2020 года
Фото: Архив "КП"
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За минувшие сутки стало известно о новых смертельных случаях с подтвержденным коронавирусом. Так, по данным на 19 июля, от пневмонии скончалось четверо человек. Это жители Тулы и Щекинского района в возрасте от 68 до 78 лет.
За все время пандемии коронавируса в регионе скончалось 182 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Вместе с тем, стало известно о 45 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. А также еще 37 человек выздоровели от COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU