Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 19 июля 2020 года составило 4 человека

За минувшие сутки стало известно о новых смертельных случаях с подтвержденным коронавирусом. Так, по данным на 19 июля, от пневмонии скончалось четверо человек. Это жители Тулы и Щекинского района в возрасте от 68 до 78 лет.

За все время пандемии коронавируса в регионе скончалось 182 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Вместе с тем, стало известно о 45 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. А также еще 37 человек выздоровели от COVID-19.