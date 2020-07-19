Коронавирус в Тульской области, последние новости на 19 июля 2020: число заболевших продолжает уменьшаться

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Сегодня, 19 июля, в Тульской области появились новые данные о распространении коронавирусной инфекции в регионе. Так, по полученной информации, количество заболевших COVID-19 продолжает уменьшаться, а число выздоровевших – оставаться не менее 30 человек за сутки.

За минувшие сутки коронавирус зафиксирован еще у 49 человек. Так, инфекцией заразились жители Тулы, Донского, Алексинского, Воловского, Дубенского, Ефремовского, Заокского, Киреевского, Новомосковского, Суворовского, Узловского и Щекинского районов.

Таким образом, общее число заболевших в Тульской области достигло 7 845 человек.

Вместе с тем, за последние сутки 41 житель региона смог победить болезнь. Об этом стало известно после прихода повторных отрицательных тест- анализов на коронавирус.

Также стало известно еще и о трех смертельных случаях с подтвержденным ковидом. Так, от пневмонии скончались четверо жителей Кимовска, Киреевского и Ясногорского районов в возрасте 31 года, 54 и 62 лет.