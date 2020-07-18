Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 18 июля 2020 года составило 3 человека

За минувшие сутки стало известно о новых смертельных случаях с подтвержденным коронавирусом. Так, по данным на 18 июля, от пневмонии с «ковидом» скончалось трое человек. Это жители Кимовска, Киреевского и Ясногорского районов в возрасте 31 года, 54 и 62 лет.

За все время бушевания коронавируса в регионе скончалось 178 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Вместе с тем, стало известно о 49 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. А также еще 41 человек выздоровел от COVID-19.