2020-07-18T12:03:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 18 июля 2020 года составило 3 человека

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 18 июля 2020 года
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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За минувшие сутки стало известно о новых смертельных случаях с подтвержденным коронавирусом. Так, по данным на 18 июля, от пневмонии с «ковидом» скончалось трое человек. Это жители Кимовска, Киреевского и Ясногорского районов в возрасте 31 года, 54 и 62 лет.

За все время бушевания коронавируса в регионе скончалось 178 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Вместе с тем, стало известно о 49 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. А также еще 41 человек выздоровел от COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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