2020-07-18T12:02:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 18 июля 2020 года составило 41 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 18 июля 2020 года
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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По данным на 18 июля, в Тульской области зафиксированы еще 41 случай выздоровления от коронавируса. С болезнью справились жители Тулы и других районов области. Об их выздоровлении стало известно после прихода повторных отрицательных результатов теста на COVID-19.

Общее число выздоровевших от коронавируса в Тульской области составляет 6 388 человек.

Вместе с тем стало известно о 49 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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