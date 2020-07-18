2020-07-18T12:00:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 18 июля 2020: диагноз подтвердился у 49 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 18 июля 2020 года
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Фото:Архив "КП"Фото:Архив "КП"
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По данным на 18 июля, в Тульской области зарегистрировано 49 новых случаев заболевания COVID-19.

Инфекция подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Воловского, Дубенского, Ефремовского, Заокского, Киреевского, Новомосковского, Суворовского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

Всего число заболевших в регионе за все время эпидемии коронавируса достигло 7 845 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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