Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 18 июля 2020: диагноз подтвердился у 49 человек
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 18 июля 2020 года
Фото:Архив "КП"
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По данным на 18 июля, в Тульской области зарегистрировано 49 новых случаев заболевания COVID-19.
Инфекция подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Воловского, Дубенского, Ефремовского, Заокского, Киреевского, Новомосковского, Суворовского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.
Всего число заболевших в регионе за все время эпидемии коронавируса достигло 7 845 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU