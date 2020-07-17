Валентина Сороцкая: "Мы воспитали хороших врачей и прекрасных людей. Наше будущее – в надежных руках!"

Заключительное мероприятие конкурса было проведено газетой «Комсомольская правда» совместно с тульским региональным отделением ООО «Союз машиностроителей России».

Партнерами проекта в этом году выступили аптечная сеть «SPAR Аптека», интернет-портал «еАптека», сеть аптек «Любимая аптека», ООО «Белевская пастильная мануфактура», АО «Тульский молочный комбинат», компания Little Doctor International (S) Pte. Ltd и ООО «Тульский хлебокомбинат».

Фото: Екатерина Заверняева

По традиции старт церемонии дал генеральный директор медиахолдинга «Дом прессы» Павел Владимирович Коренюгин:

Фото: Екатерина Заверняева

– Сейчас мы живем в очень непростых условиях. Пандемия стала особенно серьезным испытанием для всей системы здравоохранения. Редакция «Комсомольской правды», как никто, понимаем, какая нагрузка и ответственность сейчас лежит на вас, людях, которые ежедневно спасают жизни. Мы же, в свою очередь, стараемся донести до населения всю важность работы врачей. Такая совместная деятельность помогает нам совершенствовать сферу здравоохранения и предоставлять необходимую адресную помощь.

Проект «Клиника года» позволяет узнать о новых методах и технологиях лечения различных заболеваний, о том, какие клиники и врачи пользуются доверием у своих пациентов, оценить качество оказываемых услуг путем народного голосования.

В 2020 году туляки особенно активно участвовали в выборе победителей. За врачей в номинации «Доктор года» свои голоса в общей сложности отдали более 15 000 человек, а работу местных клиник оценили более 30 000 жителей региона.

Среди почетных гостей на мероприятии присутствовал депутат Тульской областной Думы Юрий Иванович Цкипури. Он поздравил собравшихся и обратился с речью к победителям:

Фото: Екатерина Заверняева

– Для меня большое счастье присутствовать сегодня здесь. Это возможность пообщаться с коллегами и друзьями, наградить победителей конкурса. Мне хотелось бы поблагодарить всех медицинских работников от имени губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина, правительства Тульской области, депутатов Тульской областной Думы и ее председателя Сергея Алексеевича Харитонова, – начал свое обращение Юрий Иванович. – Люди в белых халатах всегда выполняли свой долг с честью. И мы гордимся тем, что даже в это непростое время они работают на совесть и готовы ради нас жертвовать и рисковать не только своим здоровьем, но и собственной жизнью.

Юрий Цкипури вручил награду 5-и медицинским учреждениям. Среди них лучшей клиникой проекта в номинации «Лучшая сеть стоматологических клиник: инновации, качество, доступность» стало ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника». Почетную награду получила исполняющий обязанности главного врача Есикова Светлана Владимировна:

– Мы самое крупное* стоматологическое учреждение Тульской области, состоящее из 12 филиалов. Главная наша цель – сделать стоматологическую помощь доступной жителям региона.

Премию в номинации «Клиника инновационных методов диагностики и лечения» получило ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Тула».

– Спасибо жителям региона и всем нашим врачам, которые ежедневно трудятся, рискуя своим здоровьем. Вместе мы победим! – отметил в своей благодарственной речи главный врач больницы Головин Владимир Алексеевич.

Почетное звание «Клиника международных медицинских стандартов» досталось ГУЗ «Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер». Главный врач клиники Рудева Наталья Сергеевна поблагодарила пациентов, которые так высоко оценили труд медицинских работников заведения.

Исполнительный директор Тульского регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России» Благовещенский Александр Владимирович в своем выступлении поблагодарил работников здравоохранения за работу в непростых условиях 2020 года:

– Благодаря усилиям медиков, мы смогли и удержать коллективы, и выполнить гособоронзаказы. Огромное вам спасибо!

Александр Владимирович вручил награды победителям в 4-х номинациях.

Врач-ревматолог высшей категории Валентина Николаевна Сороцкая, профессор, заслуженный врач России:

Фото: Екатерина Заверняева

– За каждой наградой стоит большой коллектив и ежедневный тяжелый труд. Особенно хочется отметить, что все студенты и молодые врачи-ординаторы остались работать на своих местах во время пандемии. Никто не дрогнул. Молодые ребята и девушки разных национальностей смело входили в «красную зону» и ежедневно спасали жизни. Совсем как в годы Великой Отечественной войны. Мы с вами воспитали хороших врачей и прекрасных людей. Наше будущее – в надежных руках!

Киреева Светлана Михайловна, заместитель министра здравоохранения Тульской области:

Фото: Екатерина Заверняева

– Уважаемые коллеги! Для меня честь быть членом жюри этого почетного конкурса. Хочется поблагодарить всех вас: и тех, кто сейчас оказывает помощь больным коронавирусом в госпиталях, и тем, кто заботится о нашей красоте и нашем здоровье. Мы все достойны признания жителей нашего региона и гордого звания – врач. Отдельно хочется поблагодарить СМИ, которые оперативно и адекватно освещали все новости, связанные с пандемией, и помогали нам отвечать на все вопросы жителей региона.

Фото: Екатерина Заверняева

Аржанов Никита Александрович, общественный помощник Уполномоченного по правам предпринимателей в Тульской области в сфере здравоохранения, член Общественного совета при Росздравнадзоре Тульской области:

Фото: Екатерина Заверняева

– Премия «Клиника года» в этом году уникальна – День медицинского в 2020 году мы празднуем уже целый месяц. Правильно искать в невзгодах и бедах позитивные эмоции, ведь все мы сейчас вместе, все мы – победители, и в этом году каждая клиника — это клиника года. Мы вместе с медицинскими работниками так много пережили, боролись за самое главное — здоровье наших граждан. Отдельно хочется поблагодарить СМИ: вы внесли огромный вклад в популяризацию труда работников здравоохранения. Приятно осознавать, что люди сейчас с большим уважением относятся к работе людей в белых халатах.

В заключении вечера генеральный директор ООО «Дом прессы» Павел Коренюгин наградил самого активного читателя. Им стала Марина Зиновкина. Читательница голосовала на сайте и заполняла анкеты, напечатанные в газете «Комсомольская правда – Тула». Всего в редакцию Марина Зиновкина принесла 720 анкет.

– Спасибо за эту награду! Конечно, 720 анкет я отправляла не только от себя лично. На сайте «Комсомолки» я отражала мнения своих друзей, коллег и родственников. Каждый из них мне рассказывал о своих фаворитах, пожеланиях и некоторых отрицательных моментах, которые тоже бывали. Мне приятно находиться сейчас среди первых лиц тульского здравоохранения. И от лица жителей региона, ваших пациентов, хочу поблагодарить вас за ваш ежедневный тяжелый труд!

Фото: Екатерина Заверняева

Фото: Екатерина Заверняева

Фото: Екатерина Заверняева

Отметим, что все участники и гости проекта «Клиника года – 2020» также получили подарки от спонсоров – аптечной сети «SPAR Аптека» и интернет-портала «еАптека», постоянного партнера конкурса сети аптек «Любимая аптека», а также компании Little Doctor International (S) Pte. Ltd. Белевскую пастилу и полезные сладости в лучших традициях русских мастеров предоставила компания ООО «Белевская пастильная мануфактура». Сыр европейского качества на столах победителей был представлен от флагмана молочного производства АО «Тульский молочный комбинат».

Фото: Екатерина Заверняева

Фото: Екатерина Заверняева

Фото: Екатерина Заверняева

Фото: Екатерина Заверняева

Фото: Екатерина Заверняева

Фото: Екатерина Заверняева

Фото: Екатерина Заверняева

Фото: Екатерина Заверняева

Фото: Екатерина Заверняева

Фото: Екатерина Заверняева

Фото: Екатерина Заверняева

Фото: Екатерина Заверняева