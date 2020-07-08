Ураган в Туле: из-за стихии в тульском Заречье светофор перегнулся пополам
Долгожданный после жары дождь обернулся для туляков настоящей стихией. Окутав стеной все пространство, он помешал не только добраться от работы до дома, но и устроил целый разгул.
Разгул стихии в тульском ЗаречьеФото: соцсети
Так в тульском Заречье на улице Октябрьской во время стихии пришлось несладко автомобилистам: пробка растянулась на километры, а ураган срывал рекламные конрукции, валил деревяшками вдоль дорог.
На месте разгула стихии работают сотрудники МЧСФото: соцсети
На одном из перекрестков нарушилась регулировка движения. Под напором ветра и дождя сломался светофор: его опора сложилась пополам.
На месте уже работают сотрудники МЧС и полиции.
Ливень в Туле.
ИСТОЧНИК KP.RU