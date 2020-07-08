2020-07-08T21:24:12+03:00
Происшествия

Ураган в Туле: из-за стихии в тульском Заречье светофор перегнулся пополам

Бушеваший в течение часа ураган повалил деревья и рекламные конструкции
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Из-за урагана светофор на улице Октябрьской в Туле сложился пополамИз-за урагана светофор на улице Октябрьской в Туле сложился пополамФото: соцсети
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Долгожданный после жары дождь обернулся для туляков настоящей стихией. Окутав стеной все пространство, он помешал не только добраться от работы до дома, но и устроил целый разгул.

Разгул стихии в тульском Заречье Фото: соцсети

Разгул стихии в тульском ЗаречьеФото: соцсети

Так в тульском Заречье на улице Октябрьской во время стихии пришлось несладко автомобилистам: пробка растянулась на километры, а ураган срывал рекламные конрукции, валил деревяшками вдоль дорог.

На месте разгула стихии работают сотрудники МЧС Фото: соцсети

На месте разгула стихии работают сотрудники МЧСФото: соцсети

На одном из перекрестков нарушилась регулировка движения. Под напором ветра и дождя сломался светофор: его опора сложилась пополам.

На месте уже работают сотрудники МЧС и полиции.

Ливень в Туле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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