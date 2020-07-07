«Кино по таким книгам смотрелось бы на одном дыхании!»

Пользователь Екатерина Романова, сайт «Лабиринт»:

«Не скажу, что я ожидала чего-то особенного, ведь автор мне не знаком. Подруга читала, хвалила, но она склонна к преувеличениям. А вот, знаете, в итоге мне «Крымский мост» оказался полезен! Книга спасла от начинающейся депрессии – раз. А второе – стала стимулом, чтобы перечитать много чего из истории.

Рекомендую всем, кто может назвать себя задумчивым авантюристом. Этот роман, который автор называет «путешествием во времени, пространстве и самом себе», написан для людей, любящих приключения и при этом не устающих искать смысл во всех явлениях.

Я считаю, по таким книгам стоит снимать кино. Смотрелось бы на одном дыхании! Теперь мы с подружкой – такой мини фан-клуб Александра Лапина. Обязательно прочтём остальные произведения!»

Тимофей Данилов, «ЛитРес»:

«Я не случайно прочитал роман Лапина «Крымский мост». Вообще я ещё три года назад проходил на строительстве знаменитого моста производственную практику. Недавно, вспомнив эти весёлые времена, просто стал вбивать в поисковике запрос «крымский мост». А потом смотрел, что там попалось. Книгу купил из любопытства. Но затянуло, увлекло. Понамешано много всего: революции всех стран, масоны, спартанцы, президенты и короли. Тамплиеры, про которых я и не слышал… Также понравился главный герой Олег Мировой – настоящий мужик. Бывший офицер, крутой бизнесмен, у которого много женщин. В целом мне показалось, что в книге много философствований. Но, может, я просто устал учиться. В романе искал по большей части приключения – и, в принципе, я их нашёл»

Perepella, LiveLib:

«Я уже немного знакома с творчеством Александра Лапина – в прошлом году читала его роман «Русский крест». Это настоящая сага про жизнь нескольких поколений наших соотечественников, там всё для меня оказалось близко и понятно, несмотря на мой возраст. И по отношению к «Святым грешникам» у меня были большие ожидания. Мои родители и я – глубоко верующие люди. Поэтому так близко оказалось мне авторское изложение таких великих, вечных и мудрых вопросов – о вере, о религии, о Боге… Это классно, что писатель из числа наших современников способен так глубоко и философски подойти к трактовке столь мощных категорий, при этом – в формате динамичного романа, без ненужной академичности. «Святые грешники» во многом соприкасаются с «Русским крестом», но это всё же автономные, самостоятельные произведения. Я бы посоветовала книгу прежде всего тем, кто хорошо помнит 90-е, сумел выстоять в лихое время. А вообще, подобные романы многое дают каждому. Побольше бы таких книг!»

Silencer, bookmix:

«Мне всегда нравились книги по истории, вот я и решила по совету бывших одноклассников почитать нового для себя автора – Александра Лапина. Кажется, что «Русский крест» – это и про меня немножко. Моя юность пришлась на перестроечный период, молодость – на 90-е. Поэтому близко всё, что описывает Александр.

Отзыв на книгу пишу в первый раз. Очень она мне понравилась, много думаю о прочитанном. Вспоминаю даже то, что давно как-то выскочило из памяти. Часто общаюсь в соцсетях со своими школьными друзьями, недавно обсуждали «Русский крест», который я тоже теперь прочитала. Ведь мы, как герои этого мощного романа, тоже росли, влюблялись, расставались и менялись вместе с нашей великой страной. Чего только не пережили! И челночные поездки за товаром, и бандитские наезды. Всё это было в нашей жизни. Но держаться помогла дружба и, конечно, Вера. Благодаря ей мы остались людьми и выжили. Спасибо! Жду следующих книг автора».

КСТАТИ

Александр Лапин награждён медалью «Михаил Шолохов»

Союз писателей России учредил её в честь 115-й годовщины со дня рождения автора «Тихого Дона»

Этой медалью награждаются литераторы, редакционные коллективы, филологи, музейные работники, библиотекари, актёры, общественные деятели, внёсшие весомый вклад в дело пропаганды творческого наследия Михаила Шолохова и в защиту русского слова.

Александр Лапин награждён медалью «Михаил Шолохов»

Среди награждённых в связи с юбилеем – писатели Владимир Крупин, Валентин Курбатов, Станислав Куняев, Александр Лапин, Юрий Поляков, Александр Проханов, Владимир Сорокин…

Отмечены также коллективы редакций газет «Литературная газета» и «Слово», издательства «Вече», журналов «Роман-газета» и «Подъём».

За большое содействие в организации литературного процесса медалей удостоены президент Российского книжного союза Сергей Степашин и руководитель Гильдии книжников Борис Есенькин, актёры Владимир Конкин, Юрий Назаров.

Награждённых по всей России – 115 человек, это цифра, равная количеству лет со дня рождения Михаила Александровича Шолохова.