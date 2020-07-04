2020-07-04T17:48:28+03:00
Общество

В Туле наградили победителей викторины «Наша Конституция»

В субботу, 4 июля, счастливчикам вручили ключи от квартиры и автомобилей
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Ключи от 2-х комнатной квартиры в новостройке получила Наталья Кострикина - водитель трамвая из Тулы.Ключи от 2-х комнатной квартиры в новостройке получила Наталья Кострикина - водитель трамвая из Тулы.Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Их номера анкет - участников викторины «Наша Конституция» - стали победителями. Торжественное мероприятие вручения ценных подарков получилось добрым и искренним.

Председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» Марина Карташова вместе с представителем застройщика вручили ключи от двухкомнатной квартиры на улице генерала Маргелова Наталье Кострикиной - водителю трамвая из Тулы.

Победительница викторины Наталья Кострикина после получения ключей смогла увидеть квартиру и полюбоваться видом из окна. Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Победительница викторины Наталья Кострикина после получения ключей смогла увидеть квартиру и полюбоваться видом из окна.Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Среди обладателей новых автомобилей воспитатель детского сада из Алексина, сотрудница «Тулаточмаша», работники Донской обувной фабрики, Узловского молочного комбината, кирпичного производства и сельхозпредприятия, преподаватель Суворовской школы искусств и Новомосковского филиала РХТУ.

Фото на память после церемонии награждения. Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Фото на память после церемонии награждения.Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Все они приняли участие в викторине «Наша конституция», которая проходила в Тульской области с 25 июня по 1 июля, и правильно ответили на вопросы, посвященные истории основного закона России.

Награду победителям вручает Марина Карташова - председатель ассоциации "Совет муниципальных образований Тульской области". Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Награду победителям вручает Марина Карташова - председатель ассоциации "Совет муниципальных образований Тульской области".Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Напомним, что с инициативой провести викторину, посвященную истории конституционного права в России, в дни Общероссийского голосования по поправкам в основной закон выступил Совет муниципальных образований области.

Представители автосалона презентовали авто каждому победителю. Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Представители автосалона презентовали авто каждому победителю.Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Благодаря партнерам викторины удалось сформировать подарочный фонд: 1 500 телефонов, планшетов, телевизоров, финтнес-браслетов, а также 10 машин и квартира в тульской новостройке.

Победители викторины - счастливые обладатели новеньких авто. Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Победители викторины - счастливые обладатели новеньких авто.Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

2 июля в режиме онлайн члены оргкомитета распределили подарки между участниками викторины, правильно ответившими на все вопросы.

Торжественная церемония награждения победителей получилась доброй и искренней. Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Торжественная церемония награждения победителей получилась доброй и искренней.Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Сегодня наградили главных победителей, получивших ключи от квартиры и автомобилей. Остальные подарки можно забрать самостоятельно у организаторов викторины. Номера анкет победителей опубликованы на сайте Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области». И в группе «Наша Конституция» в социальной сети ВКонтакте.

Награду победителям вручает Марина Карташова - председатель ассоциации "Совет муниципальных образований Тульской области" Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Награду победителям вручает Марина Карташова - председатель ассоциации "Совет муниципальных образований Тульской области"Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Узнать, как можно получить подарок, если номер анкеты стал победителем, можно, позвонив в рабочий день по телефонам:

+ 7 910 550 12 20;

+ 7 910 550 21 20;

+ 7 (4872) 55 46 50.

Победители викторины - счастливые обладатели новеньких авто. Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Победители викторины - счастливые обладатели новеньких авто.Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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