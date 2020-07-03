2020-07-03T13:41:03+03:00
Общество

Ольга Слюсарева провела прием по вопросам защиты трудовых прав

Особое внимание было уделено проекту поправок в Трудовой кодекс, касающихся дистанционной занятости
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Ольга Слюсарева провела прием по вопросам защиты трудовых правОльга Слюсарева провела прием по вопросам защиты трудовых правФото: материалы пресс-служб
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В пятницу, 3 июля, Глава города Тулы Ольга Слюсарева провела дистанционный прием по вопросам защиты трудовых прав граждан. Он прошел в рамках Недели приемов по инициативе руководства ЦИК партии «Единая Россия». Особое внимание было уделено проекту поправок в Трудовой кодекс, касающихся дистанционной занятости.

К мэру Тулы обратилась тулячка, работающая администратором в интернет-магазине. Она просила разъяснить, что необходимо для оформления трудовых отношений с работодателем при дистанционной работе.

Фото: материалы пресс-служб

Фото: материалы пресс-служб

Бухгалтер одного из малых предприятий города интересовалась вопросом обмена электронными документами с работодателем в условиях удаленной работы.

Как пояснила Ольга Слюсарева, депутаты «Единой России» внесли на рассмотрение Государственной Думы проект изменений в Трудовой кодекс, который регулирует, в том числе, данные вопросы.

– Дистанционная работа может быть временной, когда работник определенный срок трудится вне офиса и комбинированной, когда сочетается деятельность удаленно и в офисе, – отметила Ольга Анатольевна. – Стороны могут заключить трудовой договор или дополнительное соглашение.

Также временная дистанционная работа сможет устанавливаться в упрощенном порядке локальным нормативным актом, в котором будет определен список работников, согласившихся перейти на удаленку.

По второму вопросу мэр пояснила, что проектом изменений предлагается разрешить работнику и работодателю обмениваться электронными документами любым способом, позволяющим определить отправителя. Способ нужно будет закрепить в трудовом договоре или локальных нормативных актах, принятых с учетом мнения первичной профсоюзной организации.

Фото: материалы пресс-служб

Фото: материалы пресс-служб

– Тема дистанционной занятости очень актуальна в сложившейся ситуации и вызывает живой интерес у туляков, – прокомментировала Ольга Слюсарева. – Предлагаемые «Единой Россией» поправки в Трудовой кодекс рассчитаны как на сегодняшний день, так и на перспективу. Они позволят оптимизировать и упорядочить трудовые отношения работодателей и сотрудников, дадут ответы на важные вопросы. Представители многих специальностей уже давно используют дистанционный формат работы. В условиях пандемии многим пришлось перейти на удаленку. Такой способ показал свою эффективность. Поэтому назрела необходимость упорядочить этот вопрос на законодательном уровне.

В рамках приема были рассмотрены и другие обращения.

Так, родитель ученика одного из центров образования города обратился с просьбой оказать содействие в переводе ребенка из одного класса в другой в рамках одного учебного заведения.

Пенсионерка из Пролетарского района города попросила удалить поросль борщевика недалеко от ее дома. Глава города связалась с представителями администрации города Тулы и дала поручение решить данный вопрос в кратчайшие сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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