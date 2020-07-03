Ольга Слюсарева ознакомилась с ходом ремонта дороги по ул. Ф. Энгельса в Туле

3 июля Глава города Тулы Ольга Слюсарева совместно с заместителем начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Дмитрием Ярцевым проинспектировала ход ремонта дороги по ул. Ф. Энгельса. Работы выполняются на участке от ул. Советской до ул. Первомайской в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Улица Ф. Энгельса расположена в центре города и является дорогой, дублирующей проспект Ленина – одну из основных магистралей Тулы. По ней осуществляется интенсивное движение транспортных средств, а также движение трамваев.

Последний раз ремонт дороги проводился 12 лет назад. Учитывая высокую социальную значимость объекта, он был включен в план ремонта в рамках национального проекта в 2020 году.

Дмитрий Ярцев проинформировал мэра Тулы о проделанной и текущей работе на объекте:

– Будут выполнены следующие работы: ремонт покрытия проезжей части и межрельсового пространства, установка бортовых камней и ремонт смотровых колодцев, ремонт покрытия съездов и примыканий на прилегающие улицы, ремонт покрытия тротуаров с обустройством остановочных площадок и установкой остановочных павильонов. Приведут в порядок технические средства организации дорожного движения: установят перильные ограждения и дорожные знаки.

Общая сметная стоимость работ составляет 85,278 млн рублей (федеральные средства), протяженность ремонтируемого участка 1,52 км, общая площадь ремонтируемого дорожного покрытия 18,813 тыс. кв. м. Работы начались 15 июня. Планируемый срок окончания работ – 1 сентября 2020 года. Подрядчик – ООО «ДСК-108».

В настоящее время подрядной организацией проведены работы по демонтажу плитки на межрельсовом пространстве, демонтажу рельсов на участке от ул. Первомайской до ул. Л. Толстого и демонтажу трамвайного пути от ул. Л. Толстого до ул. Гоголевской. Произведен также спил деревьев, попадающих в зону производства работ, обустроены две подпорные стенки (в районе парковки у драматического театра и на пересечении ул. Первомайской и ул. Ф. Энгельса для обустройства тротуара). Завершаются работы по подготовке «корыта» под дорожную одежду на участке от ул. Л. Толстого до ул. Гоголевской и ведутся работы по уплотнению грунта. Кроме того, начаты работы по обустройству тротуаров от ул. Первомайской до ул. Л. Толстого.

Дополнительно для проведения комплексного ремонта и приведения в нормативное состояние трамвайных путей в ходе ремонта дороги по ул. Ф. Энгельса за счет муниципальных средств предусмотрен ремонт трамвайного пути и рельсошпальной решетки с полной заменой рельсов, шпал и тяг. Стоимость работ составляет 9, 462 млн руб. Работы проводятся подрядной организацией ООО «Северный путь». Стоимость поставки материалов для данных работ составляет 93,161 млн рублей. В настоящее время начаты и ведутся работы по монтажу рельс и шпал на участке от ул. Первомайской до ул. Льва Толстого.

Ольга Слюсарева поручила заместителю начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству предусмотреть и разработать комфортную схему организации дорожного движения на время ремонта.

– Учитывая, что улица Ф. Энгельса расположена в историческом центре нашего города прошу вас проконтролировать сроки завершения работ по ремонту дороги до 1 сентября в связи с празднованием 500-летия Тульского кремля.

Отметим, работа по приведению в нормативное состояние участков дорог, на которых автомобильное движение осуществляется совместно с движением трамваев на совмещенном полотне, проводится в городе систематически. Так, в 2016 году проведен ремонт ул. Тимирязева, в 2017 году проведены работы по ремонту ул. Марата и ул. Епифанской, в 2018 году – ул. Н. Руднева и ул. Агеева, в 2019 году проведен ремонт ул. Оборонной, в 2020 году предусмотрен ремонт трех таких объектов – ул. Ф. Энгельса, ул. Кауля, ул. М. Горького от ул. Заварной до ул. Октябрьской.

Кроме того, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в настоящее время в Туле ремонтные работы полностью завершены и комиссионно приняты на трех объектах (ул. Болдина, ул. Станиславского, Городской переулок), один объект подготовлен к приемке (ул. М. Жукова), один объект выполнен на 90 % (ул. М. Горького). В работе находятся два объекта (ул. Демонстрации, ул. Ф. Энгельса). Как подчеркнул Дмитрий Ярцев, в целом работы ведутся планомерно с небольшим опережением графика.

– В этом году благодаря поддержке Губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина на ремонт дорог в Туле в рамках нацпроекта БКАД предусмотрено более 540 млн рублей. Будут отремонтированы девять участков автомобильных дорог. Это серьезные средства и объемы работы. Потому своевременная и качественная реализация нацпроекта для нас – дело чести. Надлежащий контроль проводится на всех этапах, – подытожила мэр Ольга Слюсарева.