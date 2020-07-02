В центре Тулы четверо рабочих упали со строительных лесов: следственный комитет возбудил уголовное дело

ЧП произошло в четверг, 2 июля на улице Советская в центре Тулы.

Рабочие проводили фасадные работы, когда четверо строителей упали со строительных лесов. В результате мужчины получили травмы, характерные при падении с высоты. Они незамедлительно были доставлены в медицинское учреждение.

Однако спустя непродолжительное время стало известно, что у двоих мужчин травмы несовместимые с жизнью. Состояние остальных врачи оценивают как тяжелое и средней тяжести.

Что стало причиной трагедии, предстоит разобраться следствию. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).