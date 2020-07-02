2020-07-02T22:34:02+03:00
Происшествия

В центре Тулы четверо рабочих упали со строительных лесов: следственный комитет возбудил уголовное дело

В результате падения с высоты двое мужчин скончались в больнице
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В результате падения с высоты двое мужчин скончались в больнице, еще двое рабочих в тяжелом состоянии находятся в больницеВ результате падения с высоты двое мужчин скончались в больнице, еще двое рабочих в тяжелом состоянии находятся в больницеФото: материалы пресс-служб
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ЧП произошло в четверг, 2 июля на улице Советская в центре Тулы.

Рабочие проводили фасадные работы, когда четверо строителей упали со строительных лесов. В результате мужчины получили травмы, характерные при падении с высоты. Они незамедлительно были доставлены в медицинское учреждение.

Однако спустя непродолжительное время стало известно, что у двоих мужчин травмы несовместимые с жизнью. Состояние остальных врачи оценивают как тяжелое и средней тяжести.

Что стало причиной трагедии, предстоит разобраться следствию. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

ИСТОЧНИК KP.RU

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