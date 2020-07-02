Герман Греф: «Сделать мир лучше…»

О «Яндексе»

Герман Греф остановился на разделе долей с Яндексом, подчеркнув сохранение хороших отношений с «Яндекс.Маркетом». В системе Сбера останутся «Яндекс. Деньги», динамично развивающаяся компания, выросшая в капитализации.

О защите сотрудников от коронавируса

Банк сумел, несмотря на трудности, обеспечить сотрудников средствами защиты. Большинство сотрудников были своевременно отправлены на дистанционную работу. Это позволило избежать массовых вспышек заболевания в офисах. Отдельные случаи были – если заболевал сотрудник, коллег отправляли на карантин, помещение дезинфицировали и внедряли на это место новую команду на две недели.

Об образовании

Современная школа должна обеспечивать не только знаниями, но и навыками – коммуникативными, когнитивными, креативными, эмоциональными, навыками принятия решений. Главный тренд образования XXI века – персонализация.

Культура Сбера

Герман Греф рассказал о книге Дэйва Логана «Лидер и племя», в которой автор выделил пять уровней культуры. «На низшем уровне кажется, что любая жизнь — барахло. На втором — что конкретно твоя жизнь не удалась. Третий уровень — я крутой. Четвертый — мы крутые, это уже ассоциация себя с командой. Обычно организации застывают на этом. Есть и пятый уровень, где уже никто ни с кем не конкурирует. Люди решают, скажем, важнейшую проблему человечества: сделать мир лучше. Эта культура является самой продуктивной и заразительной. Мне кажется, сегодня мы точно достигли четвертого уровня культуры…»

О принятии решений

Герман Греф рассказал о механизме принятия решений в Сбере – ключевые решения принимаются наблюдательным советом банка. Конкретные сделки обсуждаются на заседании правления. Большинство решений делегированы каждой из команд – Сбербанк в течение нескольких лет живет в так называемой системе agile. Ее суть заключается в работе маленькими группами примерно, которые решают конкретные задачи.

Полный текст интервью можно прочитать тут.