В Туле Jaguar влетел в автомойку: проводится расследование

30 июня на ул. Коминтерна произошло ДТП. Женщина за рулем белого «Ягуара» въехала в ворота автомойки. Предварительно задела несколько автомобилей, ворота автосервиса и снесла дорожный знак.

На кадрах видео с места происшествия запечатлен момент аварии. Сначала женщина пытается припарковаться, но выходит неудачно. Автоледи сдает назад, но снова попытки терпят крах. К ней на подмогу спешат работники автосервиса. Однако вскоре бросаются в рассыпную: женщина начинает движение на них и врезается в ворота автомойки.

В ДТП никто не пострадал. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники ГИБДД. По факту данного ДТП ведется административное расследование.

Пока мотивы странного поведения автомобилистки неизвестны. По одной из версий, ей стало плохо. Из-за этого она не смогла справиться с управлением.