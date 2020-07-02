2020-07-02T14:25:28+03:00
Происшествия

В Туле Jaguar влетел в автомойку: проводится расследование

В аварии с дорогой иномаркой обошлось без жертв
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В Туле Jaguar влетел автомойку: ведется административное расследование. Фото: Александр МурзиновВ Туле Jaguar влетел автомойку: ведется административное расследование. Фото: Александр Мурзинов
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30 июня на ул. Коминтерна произошло ДТП. Женщина за рулем белого «Ягуара» въехала в ворота автомойки. Предварительно задела несколько автомобилей, ворота автосервиса и снесла дорожный знак.

На кадрах видео с места происшествия запечатлен момент аварии. Сначала женщина пытается припарковаться, но выходит неудачно. Автоледи сдает назад, но снова попытки терпят крах. К ней на подмогу спешат работники автосервиса. Однако вскоре бросаются в рассыпную: женщина начинает движение на них и врезается в ворота автомойки.

В ДТП никто не пострадал. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники ГИБДД. По факту данного ДТП ведется административное расследование.

Пока мотивы странного поведения автомобилистки неизвестны. По одной из версий, ей стало плохо. Из-за этого она не смогла справиться с управлением.

Девушка на "Ягуаре" пыталась припарковаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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