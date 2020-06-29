Владимир Путин поблагодарил участников волонтерской акции #МыВместе

26 июня Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл встречу с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». На встрече президент поблагодарил волонтёров и сотрудников общественных и некоммерческих организаций. В Тульской области акция была поддержана волонтерами компании "ЕвроХим" и активистами Тульского отделения ОНФ. В рамках совместной работы прошли акции по раздаче продуктовых наборов для пенсионеров и многодетных семей. В медицинские учреждения Новомосковска была своевременно приобретена медицинская техника и средства индивидуальной защиты. Жителям Заводского района Новомосковска были подарены антисептики и средства для дезинфекции.

В акциях в рамках проекта #МыВместе участвовали работники и члены профсоюза Новомосковского «Азота». Владимир Путин оценил вклад компаний в волонтерское движение: «По самым скромным подсчётам, волонтёры оказали действенную, практическую помощь более чем трём миллионам наших граждан, прежде всего тем, кто особенно нуждался во внимании и заботе, – инвалидам, тяжелобольным, пожилым людям. Отмечу также, что добровольческие инициативы активно поддерживал и отечественный бизнес, и совсем небольшие компании, и, конечно, крупнейшие частные и государственные корпорации».