2020-06-29T19:54:39+03:00
Общество

Владимир Путин поблагодарил участников волонтерской акции #МыВместе

В Тульской области в рамках акции волонтеры "ЕвроХима" и ОНФ реализовали ряд масштабных благотворительных проектов
Поделиться:
В Тульской области в рамках акции волонтеры "ЕвроХима" и ОНФ реализовали ряд масштабных благотворительных проектовВ Тульской области в рамках акции волонтеры "ЕвроХима" и ОНФ реализовали ряд масштабных благотворительных проектовФото: материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

26 июня Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл встречу с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». На встрече президент поблагодарил волонтёров и сотрудников общественных и некоммерческих организаций. В Тульской области акция была поддержана волонтерами компании "ЕвроХим" и активистами Тульского отделения ОНФ. В рамках совместной работы прошли акции по раздаче продуктовых наборов для пенсионеров и многодетных семей. В медицинские учреждения Новомосковска была своевременно приобретена медицинская техника и средства индивидуальной защиты. Жителям Заводского района Новомосковска были подарены антисептики и средства для дезинфекции.

В акциях в рамках проекта #МыВместе участвовали работники и члены профсоюза Новомосковского «Азота». Владимир Путин оценил вклад компаний в волонтерское движение: «По самым скромным подсчётам, волонтёры оказали действенную, практическую помощь более чем трём миллионам наших граждан, прежде всего тем, кто особенно нуждался во внимании и заботе, – инвалидам, тяжелобольным, пожилым людям. Отмечу также, что добровольческие инициативы активно поддерживал и отечественный бизнес, и совсем небольшие компании, и, конечно, крупнейшие частные и государственные корпорации».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Стала примером самоотверженности: именем умершей девушки-волонтера назовут медицинский колледж
19-летняя Светлана Анурьева из Ульяновска умирала от рака, но до последнего помогала другим. Девушку посмертно наградил Владимир Путин, а ее имя получит колледж, в котором она училась
Новости 24
Тульские выпускники будут поступать в вузы в дистанционном режиме
В Тульской области сняли ограничительные меры с ряда учреждений
30 июня туляки из Заречья и Барсуков останутся без холодной воды
Свыше 1600 жителей Тульской области пострадали от укусов клещей
За выходные дни тульские полицейские остановили 7702 скоростных нарушителей
Тульские гостиницы смогут принимать гостей
В Тульской области смогут работать ТЦ площадью 800 кв. метров
В тульских ЗАГСах разрешили проведение торжественных церемоний
Карта распространения коронавируса в Тульской области на 29 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
В Тульской области 54 водителей поймали пьяными за рулем
За незаконную торговлю на нарушителей в Туле составили 132 протокола
В Тульской области открыли мост через Упу
В Тульской области в ДТП с участием легковушки и минивэна пострадали четверо
В Тульской области в ДТП пострадал 14-летний мальчик
Тульских выпускников с повышенной температурой и ОРВИ не допустят до ЕГЭ
Названы самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ у тульских выпускников
В Туле задержали подозреваемого в убийстве на территории Орловской области
В Туле на КМЗ погиб человек
В Тульской области из-за хлопка газа полыхали две квартиры: есть пострадавший
Погода в Туле 29 июня: переменная облачность и +21 градус
Жители Зареченского района Тулы останутся без воды
Под Тулой автобусы возили пассажиров без ремней безопасности и с трещиной на лобовом стекле