Мэр Тулы Ольга Слюсарева вручила грамоты тульским медикам
В ходе встречи мэр подчеркнула, что работать в системе здравоохранения могут только люди, беззаветно преданные профессии.
Мэр Тулы Ольга Слюсарева вручила грамоты тульским медикамФото: материалы пресс-служб
– Выражаю огромную благодарность всем врачам, медсестрам, нянечкам, санитаркам. Вы ежедневно с честью выполняете свой профессиональный долг. Вы наши ангелы-хранители. На ваших плечах сегодня лежит ответственная задача – борьба с распространением коронавирусной инфекции. Каждый день вы рискуете собственной жизнью ради сохранения и спасения жизней туляков, – отметила Ольга Слюсарева.
Мэр подчеркнула, что работать в системе здравоохранения могут только люди, беззаветно преданные профессии.Фото: материалы пресс-служб
Глава города обратилась к главному врачу, депутату Тульской городской Думы Ирине Рублевской и выразила признательность за самоотверженную работу, доброту и милосердие.
На плечах медиков лежит ответственная задача – борьба с распространением коронавирусной инфекции.Фото: материалы пресс-служб
В свою очередь Ирина Витальевна поблагодарила Ольгу Анатольевну за проявленное внимание и поддержку.
Каждый день медики рискуют собственной жизнью ради сохранения и спасения жизней туляковФото: материалы пресс-служб
В завершение встречи мэр Тулы вручила сотрудникам больницы Почетные грамоты, Благодарности Главы муниципального образования город Тула и Тульской городской Думы.
Ольга Слюсарева: Работать в системе здравоохранения могут только люди, беззаветно преданные профессииФото: материалы пресс-служб
Врачи ежедневно с честью выполняют свой профессиональный долг.Фото: материалы пресс-служб
ИСТОЧНИК KP.RU