2020-06-29T17:13:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Мэр Тулы Ольга Слюсарева вручила грамоты тульским медикам

29 июня Глава Тулы Ольга Слюсарева встретилась с медицинскими работниками ТГКБ скорой медицинской помощи им. Ваныкина
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Глава города выразила признательность за самоотверженную работу, доброту и милосердие главному врачу Ирине РублевскойГлава города выразила признательность за самоотверженную работу, доброту и милосердие главному врачу Ирине РублевскойФото: материалы пресс-служб
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В ходе встречи мэр подчеркнула, что работать в системе здравоохранения могут только люди, беззаветно преданные профессии.

Мэр Тулы Ольга Слюсарева вручила грамоты тульским медикам Фото: материалы пресс-служб

Мэр Тулы Ольга Слюсарева вручила грамоты тульским медикамФото: материалы пресс-служб

– Выражаю огромную благодарность всем врачам, медсестрам, нянечкам, санитаркам. Вы ежедневно с честью выполняете свой профессиональный долг. Вы наши ангелы-хранители. На ваших плечах сегодня лежит ответственная задача – борьба с распространением коронавирусной инфекции. Каждый день вы рискуете собственной жизнью ради сохранения и спасения жизней туляков, – отметила Ольга Слюсарева.

Мэр подчеркнула, что работать в системе здравоохранения могут только люди, беззаветно преданные профессии. Фото: материалы пресс-служб

Мэр подчеркнула, что работать в системе здравоохранения могут только люди, беззаветно преданные профессии.Фото: материалы пресс-служб

Глава города обратилась к главному врачу, депутату Тульской городской Думы Ирине Рублевской и выразила признательность за самоотверженную работу, доброту и милосердие.

На плечах медиков лежит ответственная задача – борьба с распространением коронавирусной инфекции. Фото: материалы пресс-служб

На плечах медиков лежит ответственная задача – борьба с распространением коронавирусной инфекции.Фото: материалы пресс-служб

В свою очередь Ирина Витальевна поблагодарила Ольгу Анатольевну за проявленное внимание и поддержку.

Каждый день медики рискуют собственной жизнью ради сохранения и спасения жизней туляков Фото: материалы пресс-служб

Каждый день медики рискуют собственной жизнью ради сохранения и спасения жизней туляковФото: материалы пресс-служб

В завершение встречи мэр Тулы вручила сотрудникам больницы Почетные грамоты, Благодарности Главы муниципального образования город Тула и Тульской городской Думы.

Ольга Слюсарева: Работать в системе здравоохранения могут только люди, беззаветно преданные профессии Фото: материалы пресс-служб

Ольга Слюсарева: Работать в системе здравоохранения могут только люди, беззаветно преданные профессииФото: материалы пресс-служб

Врачи ежедневно с честью выполняют свой профессиональный долг. Фото: материалы пресс-служб

Врачи ежедневно с честью выполняют свой профессиональный долг.Фото: материалы пресс-служб

ИСТОЧНИК KP.RU

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