2020-06-29T16:22:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тульской области у 3% пациентов с коронавирусом есть симптомы, схожие с ротавирусом

Выясняем, есть ли поводы для тревоги
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В Тульской области у 3% пациентов с коронавирусом есть симптомы, схожие с проявлениями ротавирусной инфекцииВ Тульской области у 3% пациентов с коронавирусом есть симптомы, схожие с проявлениями ротавирусной инфекцииФото: материалы пресс-служб
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Ситуация с коронавирусом по-прежнему остается одной из самых обсуждаемых. В связи с этим не редко обрастает различного рода предположениями. Одно из них — коронавирус мутировал: в летний период к его обычным проявлениям добавились диарея и рвота. Однако специалисты предупреждают: бить панику рано.

- Симптомы, схожие с проявлениями ротавирусной инфекции, встречаются у 3% пациентов с коронавирусной инфекцией. Увеличения таких пациентов в Тульской области не отмечалось, - сообщили «КП-Тула» в министерстве здравоохранения Тульской области. - Лечение проводится противовирусными, симптоматическими и другими средствами с учетом тяжести течения болезни и наличия сопутствующих заболеваний согласно временным методическим рекомендациям Министерства здравоохранения РФ и не зависит от мутаций вируса.

Меры профилактики остаются прежними - соблюдайте меры гигиены (тщательно мойте руки с мылом не менее 30 секунд), используйте маску, соблюдайте социальную дистанцию (не менее 1,5 м); после касания общедоступных поверхностей (двери, поручни и т.д.) обрабатывайте руки кожным антисептиком.

В целом по Тульской области фиксируется снижение заболеваемости острой респираторно-вирусной инфекцией и легкими формами коронавирусной инфекции.

- Лечение пациентов с COVID-19 проводится в инфекционных госпиталях региона в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава РФ. В терапии используются антибактериальные, противовирусные препараты и антибиотики из списка, указанного в рекомендациях. Стационары, где проходят лечение пациенты с COVID-19, обеспечены лекарственными препаратами в необходимом объеме, - отметили в региональном ведомстве. - Министерством здравоохранения Тульской области прорабатывается вопрос приобретения нового лекарственного препарата для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Последний, к слову, уже поступил в ряд регионов страны. Разработчики настаивают на максимальной эффективности первого препарата от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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