2020-06-29T22:39:02+03:00
Происшествия

В Тульской области нашли тело пропавшей три дня назад девочки

Следователи устанавливают картину произошедшего
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В Тульской области нашли тело пропавшей три дня назад девочкиВ Тульской области нашли тело пропавшей три дня назад девочкиФото: материалы пресс-служб
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Поздним вечером в лесопосадке около поселка Бородинский Киреевского района было обнаружено тело 13-летней девочки. Сейчас следователи устанавливают картину произошедшего. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Девочка ушла из дома 25 июня. В ее поисках были задействованы сотрудники силовых ведомств и волонтеры.

В регион также прибыли следователи-криминалисты Главного управления криминалистики центрального аппарата, которые имеют опыт в расследовании подобных происшествий.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего".

ИСТОЧНИК KP.RU

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