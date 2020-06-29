В Тульской области нашли тело пропавшей три дня назад девочки
Поздним вечером в лесопосадке около поселка Бородинский Киреевского района было обнаружено тело 13-летней девочки. Сейчас следователи устанавливают картину произошедшего. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
Девочка ушла из дома 25 июня. В ее поисках были задействованы сотрудники силовых ведомств и волонтеры.
В регион также прибыли следователи-криминалисты Главного управления криминалистики центрального аппарата, которые имеют опыт в расследовании подобных происшествий.
Следственными органами Следственного комитета РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего".
ИСТОЧНИК KP.RU