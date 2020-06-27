Екатерина Толстая: «Проголосовать за поправки в Конституцию - мой гражданский долг"

Екатерина Толстая отметила, что процесс голосования организован с минимумом риска для здоровья людей:

«На входе мне выдали одноразовые перчатки и ручку. Всем присутствующим также напоминали о необходимости носить маску и соблюдать дистанцию. Могу заверить, что в непростой эпидемиологической ситуации, в которой мы сейчас находимся, голосование оффлайн можно назвать безопасным».

Также Екатерина Толстая подчеркнула:

«Сделать выбор в отношении поправок в Конституцию - мой гражданский долг. Я положительно оцениваю этот законопроект, и особенно важным считаю закрепление социального блока поправок в основном законе нашей страны. Наши граждане всегда должны ощущать поддержку государства, особенно в трудных ситуациях. Как человек, работающий в сфере культуры, я с энтузиазмом отношусь к внесению в Конституцию России поправок, гарантирующих защиту культурного наследия, национальных традиций и ценностей. Данная инициатива позволит не только сохранить уникальные памятники в масштабе нашей большой страны, но обратить внимание на культурные феномены регионов и малых городов».

По информации избирательной комиссии Тульской области, в регионе работают 1093 постоянных и 16 временных участков для голосования. Ежедневно до 1 июля они будут работать в режиме с 8.00 до 20.00. Для соблюдения принципов открытости и прозрачности голосования при проведении общероссийского голосования в регионе используют систему видеонаблюдения. Камеры установлены во всех 29 территориальных избирательных комиссиях и на 171 участке для голосования в Туле и Ленинском районе. Общественной палатой на все участки для голосования направлено свыше 6 тысяч наблюдателей.