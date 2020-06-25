2020-06-25T14:16:02+03:00
Общество

Туляки открыли грибной сезон

Жители региона хвалятся лесным урожаем [фото]
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Фото: Илья ИвсеевФото: Илья Ивсеев

Июнь принес с собой не только тепло, но и улов для грибников. В траве алеет земляника, а на опушках виднеются сыроежки, подберезовики, маслята и моховики.

Фото: Радмир Шестаков

Фото: Радмир Шестаков

Туляки отмечают: сейчас самое время отправляться за луговыми и лесными ягодами. Еще пара недель и их не будет.

- На поле собрали 3 литра земляники за полтора часа. Ягоды крупные, - делится Наталья К.

Искать землянику советуют в Щекинском и Заокском районах.

Фото: Владимир Владимирович

Фото: Владимир Владимирович

Но основное внимание любителей тихой охоты, конечно, грибам. Проливные дожди, на которые был богат июнь, сулят изобилие. Туляки хвалятся, найденными в лесах региона, белыми, глухими, подберезовиками, лисичками и даже опятами.

- Я привыкла собирать опята осенью. А тут такое, - говорит Алина Л.

Фото: Алина Леонова

Фото: Алина Леонова

Несмотря на это многие жалуются, что грибы червивые и поедены слизнями.

- 1,5 недели не выбирался в лес. То были дела, потом стояла жара. Но, все же, я нашёл время и ненадолго съездил за грибами. В лесу довольно сухо, тучи комаров, да и клещей немало. Тем не менее, получил удовольствие от прогулки. Белые попадаются, но большая часть, увы, изъедена слизнями и червями. Также нашёл три подосиновика и один моховик. Нашёл пару подберёзовиков, но брать не стал - насквозь червивые, - рассказывает Илья Е.

Фото: Юлия Радзивилова

Фото: Юлия Радзивилова

Впрочем, встречаются и нетронутые грибы.

- Увидев, что пошли родимые, решили мотануться на тихую охоту. Грибов маловато (за 3 часа)! Но на «жаренку» набрали!, - делится Радмир Ш.

Фото: Виктор Королёв

Фото: Виктор Королёв

Знатоки советуют искать грибы в смешанных старых лесах. В частности, в Щекинском, Ленинском, Чернском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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