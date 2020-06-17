В ДТП с автобусом в Туле: СК проводит проверку
Следственный комитет России по Тульской области организовал доследственную проверку по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты. Изымается и анализируется документация, регламентирующая техническое состояние автобуса. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Напомним, 17 июня водитель автобуса №162к на Алексинском шоссе не справился с управлением и врезался в опору моста. В результате 8 человек получили травмы различной степени тяжести.
ИСТОЧНИК KP.RU