Как туляки путешествуют во время пандемии по России

Туляк Михаил Чуканов отправился в путешествие на машине по 4 городам страны. За 6 дней он посетил Суздаль, Владимир, Нижний Новгород, Казань и вернулся обратно в Тулу. А после рассказал «Комсомолке» о нюансах туристической поездки в период пандемии.

Фото: Личный архив героя публикации

- Я для себя решил, что если не еду за границу, то поеду по России. У нас столько прекрасных мест. Основной целью поездки было посещение Казани. Маршрут был распланирован таким образом, чтобы по пути посетить города Золотого кольца, - рассказывает Михаил Чуканов. - Главный плюс путешествий в период ограничений — минимум людей. Ты можешь свободно посещать достопримечательности, гулять по территориям храмов, делать крутые фотографии, не опасаясь, что кто-то еще попадет в кадр. Также из преимуществ могу выделить цены. В некоторых музеях делают скидки на билеты. Да и в целом поездка получается бюджетной — фактически один человек может обойтись в путешествии 10 тысячами рублей без учета питания. Удалось сэкономить также на проживании. Так как во всех городах сейчас нельзя снять гостиницу и стоимость номеров достаточно «кусачая» (от 2,5 до 4,5 тысяч рублей), мы нашли выход в аренде квартиры через популярную систему интернет-бронирования. Стоимость одинаковая как на квартиры, относящиеся к классу элитного жилья, так и на панельные пятиэтажки. Во всех городах все просят одну и ту же цену 1 000 - 1150 рублей.

Фото: Личный архив героя публикации

Суздаль

Первой остановкой стал Суздаль - город-заповедник во Владимирской области. Живописная природа, большое количество монастырей и других ценных архитектурных объектов — это то, чем привлекает туристов и экскурсантов город.

Фото: Личный архив героя публикации

Но из-за пандемии большинство достопримечательностей оказались закрыты. Впрочем, это не мешает любоваться их внешним видом и природными ландшафтами.

Не принимают посетителей кафе и рестораны. Заведения работают только на самовывоз и доставку. Некоторые владельцы заведений идут на хитрость. Около точек общепита выставляют столик и два стула. Это не считается верандой. Посетитель может купить, например, кофе и выпить его, сидя за столиком. При этом делает он это на свой страх и риск.

Цены в Суздале остались прежними. Предприниматели не готовы идти на компромиссы.

Фото: Личный архив героя публикации

Владимир

Следующая точка маршрута - Владимир. На набережной и в парках активно гуляют люди. Местные жители наслаждаются возможностью совершать прогулки по территориям, которые еще недавно были закрыты. Работают детские и спортивные площадки. А вот аттракционы и кафе пока под замком: с них ограничения еще не сняли.

Фото: Личный архив героя публикации

Для того чтобы перекусить на свежем воздухе, можно закупиться в магазине или воспользоваться доставкой.

Пока закрыта для посетителей и одна из главных достопримечательностей города - Владимирский кремль. Но есть возможность посмотреть храмы и монастыри города.

Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде пока только говорят о переходе на второй этап снятия ограничений, связанных с коронавирусом. Но главное — здесь уже отменили карантин для приезжающих из других регионов.

Фото: Личный архив героя публикации

Туристы посещают храмы и монастыри Нижнего Новгорода. Советуют не обходить вниманием кремль, Чкаловскую лестницу, пешеходную Большую Покровскую улицу.

Фото: Личный архив героя публикации

- Нижний Новгород для нас стал, по сути, транзитом на пути в Казань. Поэтому по городу особо не гуляли, а остановились для ночевки, - поделился Михаил.

Казань

Татарстан стал конечной точкой маршрута. На фоне пандемии он вошел в пятерку лидеров среди субъектов РФ по снятию ограничительных мер. В республике больше не нужны цифровые пропуска для выхода из дома, режим самоизоляции стал рекомендательным. При этом сохраняется режим повышенной готовности.

Из того, что бросается туристам в глаза - в Казани начали работать веранды ресторанов. Они небольшие по размеру: вмещают порядка 5-6 столов. Из-за этого иногда приходится ждать пока освободится столик. Есть еще один нюанс. Пока не все позиции меню доступны для заказа. Официанты приносят посетителям лист, в котором указано, что сегодня могут приготовить повара заведения. Кроме того, многие заведения Казани для того чтобы привлечь посетителей делают скидку 30-40 % от прайса.

Фото: Личный архив героя публикации

Открыты музеи Казанского Кремля. И даже запущена акция, в рамках которой посетителям предоставляются скидки на посещение музеев и выставок. Сейчас купить билет по привлекательной цене сразу в 3 музея можно также на острове-граде Свияжск.

Фото: Личный архив героя публикации

- О своей поездке я ни в коем разе не пожалел. Напротив, уже планирую следующую. Надеюсь, в августе посетить Карелию. А в перспективе - Чебоксары, столицу Чувашии. На обратном пути мы проезжали этот город. Он современный и этим мне очень понравился, - заключает Михаил Чуканов.