Какой бывает лазерная коррекция?

Напомним, что суть лазерного воздействия заключается в изменении оптической силы роговицы глаза при помощи изменения ее кривизны в результате выпаривания лазерным лучом внутренних слоев роговицы. Такая операция называется ЛАСИК (Laser-Assisted in Situ Keratomileusis – «лазерный кератомилез»).

Для подготовки к этой операции требуется поднять верхний слой роговицы путем формирования роговичного лоскута (флэпа) в виде «крышечки», под которым образуется пространство, на которое производится воздействие лазерного луча. Потом эта «крышечка» ставится на место, глаз быстро восстанавливается. Уже на следующий день можно пойти в кино, театр, читать, работать на компьютере и т.п.

Поскольку суть любой операции ЛАСИК состоит в изменении ее кривизны в результате выпаривания лазерным лучом внутренних слоев роговицы, разница в методах ее проведения заключается лишь в способе формирования роговичного лоскута.

Методы лазерной коррекции зрения: в чем различия?

Существует два основных способа формирования роговичного лоскута. В большинстве случаев для этого применяется микрокератом, в котором срез роговицы делается с помощью высокоточного автоматического устройства со встроенным сменным одноразовым микролезвием. Второй способ заключается в том, что роговичный лоскут отслаивается за счет «микровзрывов» в толще роговицы, производимых лазерными импульсами так называемого фемтосекундного лазера.

При этом, если роговичный лоскут формируют с помощью фемтосекундного лазера, к названию операции добавляется слово ФЕМТО.

В отдельных случаях, когда параметры лазерной коррекции рассчитываются с учетом индивидуальной сложной топографии роговицы пациента (персонализированная абляция), к названию операции в том или ином случае добавляется приставка СУПЕР. Следует отметить, что на практике необходимость персональной абляции встречается крайне редко.

Таким образом, появились соответствующие термины:

ЛАСИК - формирование роговичного лоскута роговицы осуществляется с помощью микрокератома;

СУПЕР-ЛАСИК – то же самое, только параметры коррекции рассчитываются с учетом сложной индивидуальной топографии роговицы пациента (персонализированная абляция);

ФЕМТО-ЛАСИК - формирование роговичного лоскута роговицы осуществляется с помощью фемтосекундного лазера;

ФЕМТО-СУПЕР-ЛАСИК - то же самое, только параметры коррекции рассчитываются с учетом сложной индивидуальной топографии роговицы пациента (персонализированная абляция).

Существует также комбинированная операция ЛАСИК с одновременной заменой хрусталика на искусственный, и называется она БИОПТИКА.

акая операция применяется при высоких аномалиях рефракции, когда не хватает толщины роговицы и, как правило, для коррекции зрения пациентам, которые старше сорока лет. При этом сначала за счет искусственного хрусталика ликвидируется основная аномалия рефракции, а затем производится докоррекция, например, с устранением астигматизма, так называемая «дошлифовка» роговицы для достижения высокой остроты зрения. За счет этого свойства такая операция является наиболее прогнозируемой по качеству зрения с учетом индивидуальных пожеланий пациента.

Какой метод лазерной коррекции выбрать?

Как следует из описания сути операции ЛАСИК, все перечисленные выше варианты - это все тот же ЛАСИК, только с приставкой, которая сообщает с помощью какого оборудования формируется роговичный лоскут и/или «шлифуются» сложные роговицы. А поскольку цена оборудования влияет на стоимость операции (фемтосекундный лазер, например, в десять раз дороже микрокератома) приставки ФЕМТО и/или СУПЕР существенно влияют цену операции. Применение фемтосекундного лазера является более современной технологией, однако, по данным материалов конференций НИИ глазных болезней имени Гельмгольца, способ формирования роговичного лоскута в итоге не влияет на качество зрения после операции ЛАСИК. Это примерно как намазывать к завтраку маслом бутерброд: можно пользоваться стальным, серебряным или золотым ножом, в зависимости от личных предпочтений, хотя при этом вкус бутерброда от выбора ножа не зависит.

Так что выбор за Вами.