Николай Воробьев: Поддержка семей с детьми — приоритет социальной политики

Законотворческая деятельность и реализация собственных социальных проектов

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.Фото: материалы пресс-служб

- От того, как выстраивается работа по поддержке детей, какие условия мы создаем для их развития и воспитания, зависит будущее нашей страны. Поэтому «Единая Россия» уделяет этому вопросу особое внимание – и с точки зрения законотворческой деятельности, и при реализации партийных проектов. Здесь необходим комплексный подход – не только решение вопросов в моменте, но и меры, направленные на перспективу, - говорит секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

«Единая Россия» реализует ряд собственных проектов, дополняющих государственные меры поддержки детей.Фото: материалы пресс-служб

Он отмечает, что «Единая Россия» реализует ряд собственных проектов, дополняющих государственные меры поддержки детей. В частности, совместно с Министерством просвещения РФ и Агентством стратегических инициатив (АСИ) партия проводит всероссийскую акцию «Помоги учиться дома». В ее рамках школьникам из нуждающихся семей, которые из-за коронавируса были вынуждены учиться дистанционно, передают компьютеры или планшеты.

Школьникам из нуждающихся семей, которые из-за коронавируса были вынуждены учиться дистанционно, передают компьютеры или планшеты.Фото: материалы пресс-служб

- За месяц 250 тысяч планшетов и ноутбуков переданы в регионы. Прежде всего, их получили ребята из 9 и 11 классов, ведь у них экзамены, ЕГЭ в конце июня. Акция продлится все лето, чтобы компьютер скрасил досуг и помог в повторении учебных материалов перед новым учебным годом или поступлением в вуз, - рассказывает Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Летние онлайн-лагеря для школьников начнут открываться при школах и на базе учреждений дополнительного образования детей.Фото: материалы пресс-служб

Другой цифровой проект «Единой России», который будет работать в ряде регионов, - летние онлайн-лагеря для школьников. С 1 июня они начнут открываться при школах и на базе учреждений дополнительного образования детей. Онлайн-формат досуга учеников на каникулах востребован, пока не работают оздоровительные лагеря, считают в партии.

- «В цифру» уходят и другие форматы работы партии и непосредственно коммуникация с избирателями. Зачастую люди не знают о том, какие меры поддержки им положены и как их получить. «Речь, прежде всего, идет о пособиях и единовременных выплатах. В этому году мы запустили работу «семейных приемных», провели неделю тематических онлайн приемов. К нам за помощью обратилось больше 20 тысяч человек. За время этой работы выявлены и решены случаи отказов в предоставлении пособий из-за отсутствия регистрации по месту фактического пребывания граждан, - рассказывает координатор партпроекта «Единой России» «Крепкая семья», первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

Онлайн-формат досуга учеников на каникулах востребованФото: материалы пресс-служб

В период пандемии Президент России Владимир Путин предложил комплекс важных мер поддержки семей с детьми. Чтобы они начали действовать как можно скорее, «Единая Россия» вместе с Правительством РФ обеспечила правовой механизм. Это коснулось ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Также в Госдуме поддержали поправки «Единой России» об увеличении в два раза (с 3375 до 6750 рублей) минимального ежемесячного пособия по уходу за детьми для безработных родителей. Кроме того, принят закон по повышению максимального размера пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тысяч рублей до 13 504 рублей.

Из-за коронавируса многие семьи оказались в сложном финансовом положении. Важно было сделать так, чтобы единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет, которые начисляются с 1 июня, нельзя было списывать за долги. Госдума поддержала разработанную «Единой Россией» норму.

- Единовременные выплаты коснутся порядка 22 млн детей, а вместе со взрослыми членами семьи охватят более 50 млн человек в стране, и государственная поддержка в условиях коронавируса не должна стать источником погашения долгов, - подчеркнул Турчак.

Защита и поддержка детей, института семьи важна вне зависимости от эпидемиологического форс-мажора. Законов, направленных, на улучшение качества жизни маленьких россиян, их безопасность и защиту здоровья за последний год было принято десятки.

Крайне важный аспект – защита жизни и здоровья детей. «Единая Россия» проголосовала за то, чтобы водители не имели права высаживать из общественного транспорта детей, у которых нет средств на оплату проезда. Другой закон позволяет органам правопорядка искать пропавших детей по геолокации их мобильных телефонов. Также партия на федеральном уровне добивается законодательного запрета продавать никотиносодержащие смеси несовершеннолетним.

Одним из последних в Госдуму внесен законопроект о льготах для детей-сирот при поступлении в вузы по программам бакалавриата и специалитета. Эта мера появилась в 2014 году, и по текущему законодательству она действует только до 2021 года. Согласно новому законопроекту, льгота сохраняется бессрочно.

- Поддержка семей с детьми, детей оставшихся без попечения родителей — приоритет социальной политики органов исполнительной и законодательной власти Тульской области и, конечно, регионального отделения «Единой России», - отметил Секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Тульской областной Думы Николай Воробьев. - Партия работает в этом направлении и по линии партийных проектов, и в рамках фракционной деятельности. 28 мая на заседании областной Думы мы приняли закон, позволяющий расширить возможности использования материнского капитала. И теперь малоимущие семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, которые являются обладателями этого права, могут израсходовать часть маткапитала на приобретение компьютерной техники. По предварительной оценке, этим правом в Тульской области смогут воспользоваться более тысячи семей. Для обеспечения онлайн-доступа к образовательным программам в нашем регионе «Единая Россия» с 20 апреля инициировала акцию «Помоги учиться дома». За это время за счет привлечения внебюджетных средств и личного финансового участия представителей регионального отделения Партии удалось приобрести и передать в нуждающиеся семьи из 15 муниципалитетов около 160 ноутбуков и планшетов. В феврале на базе региональной общественной приемной «Единой России» стартовали тематические приемы граждан по вопросам демографической и семейной политики, и эта работа обязательно возобновится, как только позволит эпидемиологическая ситуация. Как возобновятся и наши партийные проекты, которые предполагают личное участие родителей, детей, проведение массовых мероприятий — наших традиционных социальных форумов, а также мероприятий по организации загородного отдыха для ребят, фестивалей, конкурсов, позволяющих детям и подросткам раскрыть свои таланты и учиться чему-то новому.