Ольга Слюсарева: Налоговые льготы помогут поддержать малый и средний бизнес

На рассмотрение депутатов был вынесено 36 вопросов. Отметим, что все предложения были приняты, большинство из них – единогласно.

Перед началом заседания Ольга Слюсарева от имени депутатского корпуса выразила слова благодарности сотрудникам медицинских учреждений, которые работают в условиях сложной эпидемиологической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Ольга Слюсарева от имени депутатского корпуса выразила слова благодарности сотрудникам медицинских учрежденийФото: материалы пресс-служб

– Именно вы – герои нашего времени, люди, которые с честью выполняют свой профессиональный долг. Вы рискуете собственной жизнью ради сохранения и спасения жизни других. Благодарим вас за самоотверженную работу, за доброту и милосердие, – обратилась к тульским медикам мэр.

Также градоначальник поблагодарила педагогов тульских школ за высокий уровень организации и проведения дистанционного обучения.

– Преподавателям пришлось осваивать новые методы и форматы работы, дистанционные образовательные технологии. Благодаря опыту и знаниям учителей, онлайн-занятия позволили школьникам успешно завершить учебный год, – подчеркнула глава города.

Затем был рассмотрен ряд вопросов, в частности проект о внесении изменений в решение «О бюджете муниципального образования город Тула на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», о внесении изменений в положения «О порядке выявления, учета бесхозяйного имущества и признания на него права собственности муниципального образования город Тула», «О порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования город Тула».

Депутаты поддержали единогласно вопрос о внесении изменения в решение «О введении в действие на территории муниципального образования город Тула системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности».

Все предложения были приняты, большинство из них – единогласно.Фото: материалы пресс-служб

В целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства со II квартала 2020 года предлагается установить пониженную налоговую ставку ЕНВД в размере 7,5% величины вмененного дохода (в настоящее время размер ставки составляет 15%) для отраслей российской экономики, установленных Перечнем в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденным распоряжением правительства Тульской области от 29.04.2020 № 311-р, для видов деятельности, в отношении которых на территории муниципального образования город Тула применяется указанный налог.

– Сегодня важно поддержать малый и средний бизнес, снизить налоговое бремя. Депутаты гордумы понимают, что данное решение поможет предприятиям, организациям, индивидуальным предпринимателям справиться с непростой экономической ситуацией, сохранить кадры и коллективы, – подчеркнула Ольга Слюсарева. – Речь идет о бизнесе, который больше всего пострадал от ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. Новыми льготами смогут воспользоваться предприятия розничной торговли, транспортные перевозчики, турагентства, кинотеатры, библиотеки, музеи, спортивные организации, гостиницы, учреждения дополнительного образования и многие другие.