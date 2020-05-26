Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 26 мая 2020: диагноз подтвердился у 105 человек

По состоянию на 26 мая в Тульской области коронавирус подтвердился у 105 человек.

Заболели жители Тулы, г. Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. Всех заразившихся своевременно изолировали, они находятся под наблюдением медарботников.

Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 3 318 человек.

За время пандемии в регионе скончался 21 пациент с подтверждённым диагнозом COVID-19. В статистику летальных исходов вошла смерть 69-летней жительницы Тепло-Огаревского района, о которой говорилось ранее.

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