2020-05-26T11:32:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 26 мая 2020 года составило 96 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 26 мая 2020 года
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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По состоянию на 26 мая, в Тульской области зафиксированы еще 96 случаев выздоровления от коронавируса. С болезнью справились жители Тулы и других районов области. Все они получили повторные отрицательные результаты тестов на COVID-19.

Общее число выздоровевших от коронавируса в Тульской области достигло 1 303 человек.

Вместе с тем стало известно 105 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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