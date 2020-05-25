Коллектив газеты «Комсомольская правда» с 95-летним юбилеем поздравил губернатор Тульской области

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с 95-летним юбилеем газеты «Комсомольская правда»!

Сегодня «Комсомолка» – это сайт, собственное радио и многочисленные региональные редакции, которые трудятся под единым брендом.

Все эти годы газета остается интересной, актуальной, любимой читателями разных возрастов по всей стране.

Замечательно, что, сохраняя давние творческие традиции, ваш коллектив остаётся лидером среди ежедневных газет России.

Пусть ваши проекты и впредь отличаются яркостью, содержательностью и продолжают завоевывать новых читателей.

Желаю коллективу дальнейших успехов, креативных идей и всего самого доброго!

Губернатор Тульской области

Алексей Дюмин