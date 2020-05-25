Тульский филиал РАНХиГС приглашает на «Виртуальный день открытых дверей»
Количество мест ограничено
Тульский филиал РАНХиГС приглашает на «Виртуальный день открытых дверей»
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Высшее образование сегодня. Реалии сферы образования. Тульский филиал РАНХиГС как актуальный ответ на вызовы и риски современности. Ссылка для регистрации. Количество мест ограничено!
Количество мест ограничено
Контакты для связи:
Тел. 8 920275 78 22, (4872) 55-01-98
Электронная почта: pk_tfranhgs@mail.ru ; tula@ranepa.ru.
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ИСТОЧНИК KP.RU